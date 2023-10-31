В Ростове назвали улицы, где чаще всего появляются пробки

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Хуже всего ситуация обстоит в центральной части города, но и на окраинах бывают проблемы. По информации 161.ру, в этот список включили проспекты Шолохова, Театральный, Буденновский, Ворошиловский.
Также в перечень попали улицы Орская, Вятская, Большая Садовая, Каскадная, Доватора, Вавилова, Зоологическая. Сюда же включили улицы Московская, Малиновского и проспект Королева.
Всего в донской столице есть 275 детекторов транспортного потока, которые расположены на 88 перекрестках города. Он собирают все необходимую информацию о движении автомобилей.
Читайте также о том, как на М-4 в Ростовской области движение в сторону Москвы остановилось из-за ДТП.