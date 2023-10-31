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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Ростове назвали улицы, где чаще всего появляются пробки

В Ростове назвали улицы, где чаще всего появляются пробки

31 октября 2023, 13:33
Фото: Midjourney
В Ростове назвали улицы, где чаще всего появляются пробки

В Ростове-на-Дону перечислили самые загруженные улицы

В Ростове-на-Дону определили 19 улиц, на которых чаще возникают пробки, сообщают СМИ.

Хуже всего ситуация обстоит в центральной части города, но и на окраинах бывают проблемы. По информации 161.ру, в этот список включили проспекты Шолохова, Театральный, Буденновский, Ворошиловский.

Также в перечень попали улицы Орская, Вятская, Большая Садовая, Каскадная, Доватора, Вавилова, Зоологическая. Сюда же включили улицы Московская, Малиновского и проспект Королева.

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Всего в донской столице есть 275 детекторов транспортного потока, которые расположены на 88 перекрестках города. Он собирают все необходимую информацию о движении автомобилей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ДТП#Пробки#Большая Садовая#Улицы#Ростов#Центр#Ворошиловский#Шолохова#Малиновского#Московская#Доватора#Вятская
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