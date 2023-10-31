rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:35

Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Проекты ЖК на улице Таганрогской в Ростове получили одобрение экспертизы

В Ростове одобрили строительство ЖК на улице Таганрогской

31 октября 2023, 15:35
Фото: Midjourney
Проекты ЖК на улице Таганрогской в Ростове получили одобрение экспертизы

Проекты ЖК на улице Таганрогской в Ростове получили одобрение экспертизы

В Ростове выпустили положительные заключения на проекты строительства ЖК в границах улицы Таганрогской и переулков Элеваторного и Нефтяного, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В конце месяца, 26 и 27 октября, негосударственная экспертная организация ООО «Единый центр строительства» выпустил два положительных заключения на проекты строительства многоквартирных ЖК в границах переулков Элеваторного, Нефтяного и улицы Таганрогской.

Власти в Ростове-на-Дону отказались от идеи реконструкции таганрогского кольца
Узнать подробнее

Речь идет о застройке трех участков многоквартирными дома с помещениями общественного назначения, объектами обслуживания жилой застройки и автостоянками. Застройщиком территорий выступит ООО «Специализированный застройщик „Ростовстрой-Дон“»,

Напомним, застройщики получили участки без торгов, а власти Ростовской области объявили, что в ближайшие десять лет на улице Таганрогской появятся 22-этажные дома, три детских сада, школа и парк.

Читайте также:
Урбанист назвал главную проблему застройки старого аэропорта в РостовеЗастройка старого аэропорта Ростова ускорится в два раза«Есть сложности»: власти заявили о проблемах застройки территории аксайских рынков
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа#ЖК#Надежда Пустяк#Строительство#Парк#Последние новости Ростова на сегодня#Жилая застройка#Застройка Ростова#Ростов#Многоквартирные дома#Таганрогская#Детские сады#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области тонет СИЗО и проверяют подземные убежища
Сегодня, 15:49
«Вот это шарахнуло»: в Азове и Таганроге горожан испугал громкий взрыв в небе
Сегодня, 14:26
Зоолог объяснил, как зараженная чумой щука могла оказаться в Дону
Сегодня, 13:36
Нутрициолог предупредила ростовчан о глистах после употребления раков с пивом
Сегодня, 14:07
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» фуры превратили в блин машину «Почты России»
Сегодня, 13:37
Краевед Багдыков рассказал, как композитор Михаил Гнесин жил и творил в Ростове
Сегодня, 12:18