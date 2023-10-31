В Ростове одобрили строительство ЖК на улице Таганрогской

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
В конце месяца, 26 и 27 октября, негосударственная экспертная организация ООО «Единый центр строительства» выпустил два положительных заключения на проекты строительства многоквартирных ЖК в границах переулков Элеваторного, Нефтяного и улицы Таганрогской.
Речь идет о застройке трех участков многоквартирными дома с помещениями общественного назначения, объектами обслуживания жилой застройки и автостоянками. Застройщиком территорий выступит ООО «Специализированный застройщик „Ростовстрой-Дон“»,
Напомним, застройщики получили участки без торгов, а власти Ростовской области объявили, что в ближайшие десять лет на улице Таганрогской появятся 22-этажные дома, три детских сада, школа и парк.