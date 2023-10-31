В Ростове поставку электробусов задержат на месяц

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Напомним, в начале лета 2023 года стало известно, что Департамент транспорта Ростова-на-Дону заключил контракт на поставку 20 электробусов на общую сумму в 924 миллиона рублей. Сами электробусы должны были поступить в распоряжение города уже 15 ноября.
Однако «Ростовский городской транспорт» заявил, что департамент заключил дополнительное соглашение с поставщиком ООО «Дилерский центр „Юг“», которое позволит исполнителю исполнить контракт позже и перенести поставку на 11 декабря.
Согласно данным тендера, автопарк общественного транспорта Ростова пополнят 20 электробусов «КамАЗ-6282». Эти автобусы, по словам «РГТ», выйдут на маршрут №58, 88 и 17а.
Ранее ростовчане заявили о катастрофической нехватке троллейбусов на одном из городских маршрутов.