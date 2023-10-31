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Published Сегодня, 13:38

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Updated Сегодня, 13:40

В Ростове поставку электробусов задержат на месяц

В Ростове поставку электробусов задержат на месяц

31 октября 2023, 13:38
Фото: stroi.mos.ru/cc by 4.0
В Ростове поставку электробусов задержат на месяц

Поставку электробусов в Ростов-на-Дону решили отложить на месяц

В Ростове поставку электробусов собираются осуществить на месяц позже первоначального срока, об этом сообщил портал «Ростовский городской транспорт».

Напомним, в начале лета 2023 года стало известно, что Департамент транспорта Ростова-на-Дону заключил контракт на поставку 20 электробусов на общую сумму в 924 миллиона рублей. Сами электробусы должны были поступить в распоряжение города уже 15 ноября.

Однако «Ростовский городской транспорт» заявил, что департамент заключил дополнительное соглашение с поставщиком ООО «Дилерский центр „Юг“», которое позволит исполнителю исполнить контракт позже и перенести поставку на 11 декабря.

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Согласно данным тендера, автопарк общественного транспорта Ростова пополнят 20 электробусов «КамАЗ-6282». Эти автобусы, по словам «РГТ», выйдут на маршрут №58, 88 и 17а.

Ранее ростовчане заявили о катастрофической нехватке троллейбусов на одном из городских маршрутов.

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