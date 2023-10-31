В Ростове поставку электробусов задержат на месяц

Напомним, в начале лета 2023 года стало известно, что Департамент транспорта Ростова-на-Дону заключил контракт на поставку 20 электробусов на общую сумму в 924 миллиона рублей. Сами электробусы должны были поступить в распоряжение города уже 15 ноября.