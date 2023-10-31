В Ростове в честь советского разведчика разобьют сквер с фонтаном

ООО «Группа компаний „Сокол“» представила обновленный проект строительства музея, согласно которому проектировщики изменили конфигурацию здания, его размещение на выделенном участке земли на улице Серафимовича, 70 и добавили территорию со сквером и фонтаном. Само здание будет четырехэтажным.