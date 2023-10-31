В Ростове в честь советского разведчика разобьют сквер с фонтаном

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Первый замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин провел заседание земельно-градостроительной комиссии Ростовской области, во время которого чиновники обсудили реализацию проекта по размещению музея имени Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Ростова Геворка Вартаняна.
ООО «Группа компаний „Сокол“» представила обновленный проект строительства музея, согласно которому проектировщики изменили конфигурацию здания, его размещение на выделенном участке земли на улице Серафимовича, 70 и добавили территорию со сквером и фонтаном. Само здание будет четырехэтажным.
Напомним, согласно последней информации, музей обещали построить к июня 2027 года.