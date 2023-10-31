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В Ростове в честь советского разведчика разобьют сквер с фонтаном

В Ростове в честь советского разведчика разобьют сквер с фонтаном

31 октября 2023, 16:49
Фото: donland
В Ростове в честь советского разведчика разобьют сквер с фонтаном

В Ростове построят музей со сквером и фонтаном имени разведчика Вартаняна

В Ростове построят музей имени советского разведчика Геворка Вартаняна, рядом с ним планируют оборудовать сквер с фонтаном, об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Первый замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин провел заседание земельно-градостроительной комиссии Ростовской области, во время которого чиновники обсудили реализацию проекта по размещению музея имени Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Ростова Геворка Вартаняна.

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ООО «Группа компаний „Сокол“» представила обновленный проект строительства музея, согласно которому проектировщики изменили конфигурацию здания, его размещение на выделенном участке земли на улице Серафимовича, 70 и добавили территорию со сквером и фонтаном. Само здание будет четырехэтажным.

Напомним, согласно последней информации, музей обещали построить к июня 2027 года.

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