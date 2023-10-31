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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» фуры превратили в блин машину «Почты России»

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» фуры превратили в блин машину «Почты России»

31 октября 2023, 13:37
Фото: ГИБДД по РО
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» фуры превратили в блин машину «Почты России»

Фуры раздавили машину «Почты России» на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области жесткое ДТП с участием автомобиля «Почты России» парализовало движение по М-4 «Дон», подробности аварии рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

Во вторник, 31 октября, в 11.45 мск на 1002-м километре М-4 «Дон» произошла массовая авария.

По предварительной информации, 54-летний водитель Scania допустил столкновение с грузовиком MAN в составе полуприцепа Schmitz, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

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В Ростовской области жесткое массовое ДТП парализовало движение на трассе М-4В Ростовской области жесткое массовое ДТП парализовало движение на трассе М-4
В Ростовской области жесткое массовое ДТП парализовало движение на трассе М-4В Ростовской области жесткое массовое ДТП парализовало движение на трассе М-4
В Ростовской области жесткое массовое ДТП парализовало движение на трассе М-4
Фото: ГИБДД по РО

После столкновения MAN продолжил ехать по инерции, что привело к жесткому столкновению с «Лада-211440», автомобилем управлял 69-летний водитель, и наезду на MAN с полуприцепом Schmitz, управляемым 62-летним водителем.

В результате ДТП никто не пострадал, только транспорт получил существенные повреждения, представители почты добавили, что инцидент не отразится на обслуживании клиентов, поскольку ни одного отправления в служебной машине не было.

Тем временем, на участке трассы под Шахтами сохраняется пробка, по данным ГИБДД, движение осуществляется по правой стороне дороги.

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