В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» фуры превратили в блин машину «Почты России»

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
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Во вторник, 31 октября, в 11.45 мск на 1002-м километре М-4 «Дон» произошла массовая авария.
По предварительной информации, 54-летний водитель Scania допустил столкновение с грузовиком MAN в составе полуприцепа Schmitz, за рулем которого находился 43-летний мужчина.
После столкновения MAN продолжил ехать по инерции, что привело к жесткому столкновению с «Лада-211440», автомобилем управлял 69-летний водитель, и наезду на MAN с полуприцепом Schmitz, управляемым 62-летним водителем.
В результате ДТП никто не пострадал, только транспорт получил существенные повреждения, представители почты добавили, что инцидент не отразится на обслуживании клиентов, поскольку ни одного отправления в служебной машине не было.
Тем временем, на участке трассы под Шахтами сохраняется пробка, по данным ГИБДД, движение осуществляется по правой стороне дороги.