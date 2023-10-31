В Ростовской области с начала 2023 года в ДТП погибли почти 400 граждан

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
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Updated Сегодня, 16:27
Во вторник, 31 октября, представители Госавтоинспекции Ростовской области объявили, что за истекший период на донских дорогах зарегистрировали более 2,1 тысячи ДТП. В результате этих аварий 395 граждан погибли, более 2,56 тысячи человек пострадали. Кроме того, в ДТП скончался по собственной неосторожности 71 пешеход, 38 из них — люди старше 50 лет.
В ГИБДД уточнили, что процент смертельных ДТП связан с тем, что в силу возрастных и физиологических особенностей пожилые граждане не всегда могут сориентироваться в дорожной обстановке. Это приводит к возникновению аварийных ситуаций.
Дончан просят быть внимательными и осторожными во время движения по дороге, помнить о том, что проезжую часть следует переходить только в установленных местах и по светофору. Кроме того, пешеходам рекомендуют носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток.
Ранее в Ростове назвали улицы, на которых горожанам приходится подолгу простаивать в пробках.