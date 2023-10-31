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В Ростовской области в ДТП погибли 395 человек с начала 2023 года

В Ростовской области с начала 2023 года в ДТП погибли почти 400 граждан

31 октября 2023, 16:25
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области в ДТП погибли 395 человек с начала 2023 года

В Ростовской области в ДТП погибли 395 человек с начала 2023 года

В Ростовской области с начала года жертвами ДТП стали 395 человек, еще 2562 человека получили травмы различной степени тяжести, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Во вторник, 31 октября, представители Госавтоинспекции Ростовской области объявили, что за истекший период на донских дорогах зарегистрировали более 2,1 тысячи ДТП. В результате этих аварий 395 граждан погибли, более 2,56 тысячи человек пострадали. Кроме того, в ДТП скончался по собственной неосторожности 71 пешеход, 38 из них — люди старше 50 лет.

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В ГИБДД уточнили, что процент смертельных ДТП связан с тем, что в силу возрастных и физиологических особенностей пожилые граждане не всегда могут сориентироваться в дорожной обстановке. Это приводит к возникновению аварийных ситуаций.

Дончан просят быть внимательными и осторожными во время движения по дороге, помнить о том, что проезжую часть следует переходить только в установленных местах и по светофору. Кроме того, пешеходам рекомендуют носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток.

Ранее в Ростове назвали улицы, на которых горожанам приходится подолгу простаивать в пробках.

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