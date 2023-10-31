В Ростовской области с начала 2023 года в ДТП погибли почти 400 граждан

Дончан просят быть внимательными и осторожными во время движения по дороге, помнить о том, что проезжую часть следует переходить только в установленных местах и по светофору. Кроме того, пешеходам рекомендуют носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток.