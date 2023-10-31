В Ростовской области тонет СИЗО и проверяют подземные убежища

После инвентаризации в Ростове на учет поставили более 2,1 тысячи заглублений в МКД, которые способны вместить более 2,3 миллиона жителей. Кроме того, под объектами социальной сферы находятся еще 457 помещений, способных вместить более 256,3 тысячи граждан. При этом власти утверждают, что ни одно из помещений затоплено не было.