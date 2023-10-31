В Ростовской области тонет СИЗО и проверяют подземные убежища

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
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Updated Сегодня, 15:51
Во вторник, 31 октября, стало известно, что в центре Ростова затопило территорию СИЗО №1.
По данным портала 1Rnd, к арестованным не могут попасть ни следователи, ни адвокаты, а само учреждение оказалось в водной блокаде — не работают ни комнаты свиданий, ни даже прием посылок. Здание на улице Максима Горького довольно старое, а потому коммунальные аварии приводят к серьезным последствиям.
«Это старое здание, поэтому здесь бывают проблемы с трубами, постоянно приходится что-то ремонтировать», — рассказали в издании.
По предварительной информации, работа СИЗО будет приостановлена на весь день, однако официальной информации об инциденте от представителей СИЗО или других компетентных источников не поступало. Данные уточняются.
В пресс-службе УМЧС по Ростовской области объявили, что в Ростове утром вторника прошла эвакуация отделения банка на улице Большой Садовой.
По предварительной информации, прохожие заметили задымление рядом с банковским отделением, что стало причиной эвакуации посетителей и персонала банка.
Позже к месту происшествия прибыли пожарные, которые установили, что причиной задымления стала горящая листва.
«Листья горели, все потушено», — объявили УМЧС. Данных о площади пожара и числе задействованных специалистов спасатели не привели.
В администрации Ростова-на-Дону объявили, что на территории города существуют и готовы к гражданской обороне всего девять защитных сооружений, находящихся в муниципальной собственности.
После инвентаризации в Ростове на учет поставили более 2,1 тысячи заглублений в МКД, которые способны вместить более 2,3 миллиона жителей. Кроме того, под объектами социальной сферы находятся еще 457 помещений, способных вместить более 256,3 тысячи граждан. При этом власти утверждают, что ни одно из помещений затоплено не было.
Теперь властям предстоит содержать их в надлежащем состоянии, в частности, согласно постановлению федерального правительства, вовремя убирать их, не позволять возникать подтоплениям, стихийным захламлениям и не допускать загромождения подвалов, из-за которого ростовчане не смогут воспользоваться ими в случае необходимости.