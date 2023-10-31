В Ростовской области в первые дни ноября потеплеет до +23°С и пойдут дожди

Уже в четверг, 2 ноября, погода немного испортится — пойдут дожди, а на дорогах в отдельных районах появится густой туман. В течение дня будет дуть порывистый ветер, ночью потеплеет до +6-15 градусов, днем температура будет колебаться от +14 до +19 градусов.