В Ростовской области в первые дни ноября потеплеет до +23°С и пойдут дожди

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Вечером 31 октября синоптики опубликовали ежедневный бюллетень с краткосрочным прогнозом погоды на следующие три дня — с 1 по 3 ноября.
Согласно прогнозу метеорологов, 1 ноября встретит дончан легким туманом ночью и утром, температура воздуха ночью на севере региона опустится до +2 градусов, в других районах ожидается от +5 до +10 градусов. Однако днем станет заметно теплее, и воздух прогреется до +23 градусов. Осадков не ожидается.
Уже в четверг, 2 ноября, погода немного испортится — пойдут дожди, а на дорогах в отдельных районах появится густой туман. В течение дня будет дуть порывистый ветер, ночью потеплеет до +6-15 градусов, днем температура будет колебаться от +14 до +19 градусов.
К концу рабочей недели в Ростовской области похолодает. 3 ноября на территории региона ожидаются обильные дожди с грозой, туманом и ветром скоростью до 11 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до +18 градусов.
Ранее синоптики предсказали резкое похолодание в начале ноября.