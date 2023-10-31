Власти рассказали, сколько бомбоубежищ подготовлено в Ростове

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
По результатам инвентаризации в Ростове на учет поставлено более 2,1 тысячи заглубленных помещений в многоквартирных домах, вместимостью более 2,3 миллиона человек. А также 457 заглубленных помещений зданий социальной сферы и сферы обслуживания, вместимостью более 256,3 тысячи человек.
«В ходе мониторинга затопленных помещений не выявлено», — подчеркнули в пресс-службе.
Постановлением Правительства РФ утвержден минимальный перечень работ, который необходимо выполнять для обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме. Сюда входит, в том числе, и «принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение» подвалов.
Это означает, что ответственность за содержание заглубленных помещений в многоквартирных домах несут управляющие организации — в рамках договоров, заключенных с собственниками жилья.
Ранее RostovGazeta сообщала, как реки нечистот разлились в подвале многоэтажки на Зорге.