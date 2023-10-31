Власти рассказали, сколько бомбоубежищ подготовлено в Ростове

По результатам инвентаризации в Ростове на учет поставлено более 2,1 тысячи заглубленных помещений в многоквартирных домах, вместимостью более 2,3 миллиона человек. А также 457 заглубленных помещений зданий социальной сферы и сферы обслуживания, вместимостью более 256,3 тысячи человек.