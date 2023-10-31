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Власти рассказали, сколько бомбоубежищ подготовлено в Ростове

Власти рассказали, сколько бомбоубежищ подготовлено в Ростове

31 октября 2023, 07:58
Фото: 86.mchs.gov.ru
Власти рассказали, сколько бомбоубежищ подготовлено в Ростове
Девять защитных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, готовы для выполнения задач по гражданской обороне, сообщили в пресс-службе администрации Ростова.

По результатам инвентаризации в Ростове на учет поставлено более 2,1 тысячи заглубленных помещений в многоквартирных домах, вместимостью более 2,3 миллиона человек. А также 457 заглубленных помещений зданий социальной сферы и сферы обслуживания, вместимостью более 256,3 тысячи человек.

«В ходе мониторинга затопленных помещений не выявлено», — подчеркнули в пресс-службе.

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Постановлением Правительства РФ утвержден минимальный перечень работ, который необходимо выполнять для обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме. Сюда входит, в том числе, и «принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение» подвалов.

Это означает, что ответственность за содержание заглубленных помещений в многоквартирных домах несут управляющие организации — в рамках договоров, заключенных с собственниками жилья.

Ранее RostovGazeta сообщала, как реки нечистот разлились в подвале многоэтажки на Зорге.

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