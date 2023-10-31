Водителям РФ напомнили о необходимости оснастить авто ABS к 1 декабря 2023 году

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
С начала лета 2022 года существовала некоторая гибкость в отношении обязательности наличия этой системы на транспортных средствах, пишет runews24.ru.
Начиная с 1 декабря 2023 года, водителям в России будет требоваться установка антиблокировочной системы (АБС) на их автомобилях.
Кроме того, за нарушение правил использования несезонных шин будет предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
Информация о необходимости обязательной установки антиблокировочной системы на автомобилях была ранее объявлена с начала ноября 2023 года, однако вступление данного требования было отложено на более поздний срок.