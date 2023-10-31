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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Водителям РФ напомнили о необходимости оснастить авто ABS к 1 декабря 2023 году

31 октября 2023, 06:04
Водителей Российской Федерации снова напомнили о необходимости установки ABS на своих автомобилях к 1 декабря 2023 года.

С начала лета 2022 года существовала некоторая гибкость в отношении обязательности наличия этой системы на транспортных средствах, пишет runews24.ru.

Начиная с 1 декабря 2023 года, водителям в России будет требоваться установка антиблокировочной системы (АБС) на их автомобилях.

Кроме того, за нарушение правил использования несезонных шин будет предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Информация о необходимости обязательной установки антиблокировочной системы на автомобилях была ранее объявлена с начала ноября 2023 года, однако вступление данного требования было отложено на более поздний срок.

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