«Вот это шарахнуло»: в Азове и Таганроге горожан испугал громкий взрыв в небе

«Только что слышал очень сильный громоздкий звук, похожий на взрыв или сверхзвук от самолёта. Видел то ли самолет, то ли ракету, которая летела по небу ровно, но все же решил побеспокоиться. Кто-нибудь слышал из Таганрога этот странный грохот?», — спросил дончанин.