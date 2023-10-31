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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

«Вот это шарахнуло»: в Азове и Таганроге горожан испугал громкий хлопок

«Вот это шарахнуло»: в Азове и Таганроге горожан испугал громкий взрыв в небе

31 октября 2023, 14:26
Фото: ISasha/cc0/wiki
«Вот это шарахнуло»: в Азове и Таганроге горожан испугал громкий хлопок

В Ростовской области жителей двух городов испугал звук, похожий на взрыв

В Ростовской области жителей Таганрога и Азова испугали звуки взрывов в небе над регионом, информация появилась в местных Telegram-каналах.

Во вторник, 31 октября, около 17.10 мск от жителей Ростовской области стали поступать сообщения о звуках, похожих на взрыв, которые слышали в пригороде Таганрога, Азове и даже центре Ростова.

«Вот это шарахнуло», «Что за взрыв был минуту-две назад?», — спросили жители Азова.

Позднее к ним присоединились жители Таганрога и его пригорода. Telegram-канал «Таганрог. Происшествия» опубликовал обращение местного жителя, который заявил, что живет в Красном Десанте и якобы стал свидетелем «взрыва» и полета НЛО.

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«Только что слышал очень сильный громоздкий звук, похожий на взрыв или сверхзвук от самолёта. Видел то ли самолет, то ли ракету, которая летела по небу ровно, но все же решил побеспокоиться. Кто-нибудь слышал из Таганрога этот странный грохот?», — спросил дончанин.

Журналисты запросили информацию у местных властей, информация об источнике звука уточняется.

Днем ранее жители Таганрога уже сообщали о подозрительных звуках в небе, но тогда официальной информации так и не поступило.

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