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Выручка «Аэрофлота» за три квартала 2023 года превысила 357 млрд рублей

31 октября 2023, 16:30
Компания «Аэрофлот» за девять месяцев текущего года заработала 16 миллиардов рублей чистой прибыли. За тот же период прошлого года перевозчик показал убытки в 32,5 миллиарда рублей.

Представители авиакомпании сообщили, что за третий квартал 2023 года скорректированная чистая прибыль компании составила 17,6 миллиарда рублей против 5,8 миллиарда рублей в прошлом году. Выручка за первые три квартала текущего года составила 357,3 миллиарда рублей против 250,3 миллиарда рублей в 2022 году. Об этом пишет gorod55.

Увеличение выручки на 42,8% объясняется расширением программы внутренних перелетов и возобновлением ряда международных рейсов по доступным направлениям. Количество рейсов выросло на 11,1%, в том числе на международных направлениях на 76,4%, что привело к росту объемов пассажирских и грузоперевозок.

Количество перевезенных пассажиров «Аэрофлота» выросло на 19,2%, а пассажирооборот — на 30,8%. Перевозки по внутрироссийским маршрутам выросли на 4,2%, а по международном — удвоились. Грузовые перевозки показали рост на 15,1%, в том числе на международных направлениях на 26,8%.

В текущем году компания продолжила строгий контроль за расходами, поэтому основным фактором роста расходов стало увеличение производственной программы. Вместе с тем было увеличение затрат на закупаемые продукты и услуги из-за повышения цен.

Например, расходы на авиационный керосин выросли на 23,7 миллиарда рублей, при этом 70% роста приходится на увеличение объемов закупаемого керосина для обеспечения роста программы перевозок, а 30% — на ценовый фактор, который лишь частично компенсируется демпфирующим механизмом. Высокие стандарты по обеспечению безопасности полетов обусловили необходимость поддержания расходов на техническое обслуживание и ремонт самолетов.

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