Выручка «Аэрофлота» за три квартала 2023 года превысила 357 млрд рублей

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Представители авиакомпании сообщили, что за третий квартал 2023 года скорректированная чистая прибыль компании составила 17,6 миллиарда рублей против 5,8 миллиарда рублей в прошлом году. Выручка за первые три квартала текущего года составила 357,3 миллиарда рублей против 250,3 миллиарда рублей в 2022 году. Об этом пишет gorod55.
Увеличение выручки на 42,8% объясняется расширением программы внутренних перелетов и возобновлением ряда международных рейсов по доступным направлениям. Количество рейсов выросло на 11,1%, в том числе на международных направлениях на 76,4%, что привело к росту объемов пассажирских и грузоперевозок.
Количество перевезенных пассажиров «Аэрофлота» выросло на 19,2%, а пассажирооборот — на 30,8%. Перевозки по внутрироссийским маршрутам выросли на 4,2%, а по международном — удвоились. Грузовые перевозки показали рост на 15,1%, в том числе на международных направлениях на 26,8%.
В текущем году компания продолжила строгий контроль за расходами, поэтому основным фактором роста расходов стало увеличение производственной программы. Вместе с тем было увеличение затрат на закупаемые продукты и услуги из-за повышения цен.
Например, расходы на авиационный керосин выросли на 23,7 миллиарда рублей, при этом 70% роста приходится на увеличение объемов закупаемого керосина для обеспечения роста программы перевозок, а 30% — на ценовый фактор, который лишь частично компенсируется демпфирующим механизмом. Высокие стандарты по обеспечению безопасности полетов обусловили необходимость поддержания расходов на техническое обслуживание и ремонт самолетов.