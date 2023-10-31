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Юрист Габович рассказал, какие новые законы войдут в жизнь ростовчан в ноябре

Юрист Габович рассказал, какие новые законы войдут в жизнь ростовчан в ноябре

31 октября 2023, 12:14
Фото: 1MI
Юрист Габович рассказал, какие новые законы войдут в жизнь ростовчан в ноябре
Одним из важных нововведений, которое вступит в силу в начале ноября 2023 года, станет изменение лимита по внесудебному банкротству ростовчан, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

По словам юриста, признать банкротство вне суда посредством обращения в МФЦ могут ростовчане, имеющие долги от 50 тысяч до полумиллиона рублей.

Однако с 3 ноября 2023 года ситуация изменится — лимит будет увеличен. Признать себя банкротом во внесудебном порядке смогут те жители Дона, у которых есть задолженность от 25 тысяч до одного миллиона рублей.

«На мой взгляд, это очень существенное нововведение. Ведь ростовчане часто обращаются с таким вопросом. И как раз-таки у многих сумма задолженности чуть выше полумиллиона рублей. По прежним правилам они не могли обанкротиться через МФЦ во внесудебном порядке», — отмечает Антон Габович.

В числе нововведений ноября — увеличение пенсионных выплат. Правда, по словам юриста, повышение затронет лишь некоторые категории пенсионеров. Например, планируется сделать перерасчет для бывших пилотов гражданской авиации. Прибавку к пенсии получат и те, кому исполнилось 80 лет.

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Собеседник напоминает, что ноябрь — это заключительный месяц для оплаты ростовчанами налогов физических лиц. Срок оплаты истекает 1 декабря 2023 года.

«До штрафных санкций лучше не дотягивать. Оплачивать земельный, имущественный и транспортный налоги следует вовремя», — рекомендует юрист.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему налоговые платежи из Ростовской области уходят в Тулу.

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