Юрист Габович рассказал, какие новые законы войдут в жизнь ростовчан в ноябре

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
По словам юриста, признать банкротство вне суда посредством обращения в МФЦ могут ростовчане, имеющие долги от 50 тысяч до полумиллиона рублей.
Однако с 3 ноября 2023 года ситуация изменится — лимит будет увеличен. Признать себя банкротом во внесудебном порядке смогут те жители Дона, у которых есть задолженность от 25 тысяч до одного миллиона рублей.
«На мой взгляд, это очень существенное нововведение. Ведь ростовчане часто обращаются с таким вопросом. И как раз-таки у многих сумма задолженности чуть выше полумиллиона рублей. По прежним правилам они не могли обанкротиться через МФЦ во внесудебном порядке», — отмечает Антон Габович.
В числе нововведений ноября — увеличение пенсионных выплат. Правда, по словам юриста, повышение затронет лишь некоторые категории пенсионеров. Например, планируется сделать перерасчет для бывших пилотов гражданской авиации. Прибавку к пенсии получат и те, кому исполнилось 80 лет.
Собеседник напоминает, что ноябрь — это заключительный месяц для оплаты ростовчанами налогов физических лиц. Срок оплаты истекает 1 декабря 2023 года.
«До штрафных санкций лучше не дотягивать. Оплачивать земельный, имущественный и транспортный налоги следует вовремя», — рекомендует юрист.
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