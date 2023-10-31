Юрист Габович рассказал, какие новые законы войдут в жизнь ростовчан в ноябре

«На мой взгляд, это очень существенное нововведение. Ведь ростовчане часто обращаются с таким вопросом. И как раз-таки у многих сумма задолженности чуть выше полумиллиона рублей. По прежним правилам они не могли обанкротиться через МФЦ во внесудебном порядке», — отмечает Антон Габович.