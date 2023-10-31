Затопленное СИЗО №1 решили временно закрыть в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Речь идет о здании, расположенном на улице Максима Горького. Издание пишет, что из-за аварии следователи и адвокаты не могут попасть к арестованным.
«Подследственным также не смогут передать посылки, не работает и комната свиданий. Это старое здание, поэтому здесь бывают проблемы с трубами, постоянно приходится что-то ремонтировать», — уточнило издание.
Отмечается, что 31 октября СИЗО работать не будет, но официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Говорится, что сейчас проводятся восстановительные работы.
Ранее в Сети появились кадры затопления улицы Орбитальной в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.