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Затопленное СИЗО №1 решили временно закрыть в Ростове-на-Дону

Затопленное СИЗО №1 решили временно закрыть в Ростове-на-Дону

31 октября 2023, 08:40
Фото: Midjourney
Затопленное СИЗО №1 решили временно закрыть в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону затопило СИЗО № 1 31 октября

В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии подтопило территорию СИЗО №1, сообщает 1Rnd со ссылкой на источник.

Речь идет о здании, расположенном на улице Максима Горького. Издание пишет, что из-за аварии следователи и адвокаты не могут попасть к арестованным.

«Подследственным также не смогут передать посылки, не работает и комната свиданий. Это старое здание, поэтому здесь бывают проблемы с трубами, постоянно приходится что-то ремонтировать», — уточнило издание.

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Отмечается, что 31 октября СИЗО работать не будет, но официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Говорится, что сейчас проводятся восстановительные работы.

Ранее в Сети появились кадры затопления улицы Орбитальной в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Авария#СИЗО#Последние новости Ростова на сегодня#Подтопление#Коммуникации
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