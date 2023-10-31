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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Зоолог объяснил, как зараженная чумой щука могла оказаться в Дону

Зоолог объяснил, как зараженная чумой щука могла оказаться в Дону

31 октября 2023, 13:36
Фото: Pxhere
Зоолог объяснил, как зараженная чумой щука могла оказаться в Дону

Зоолог Ерофеева объяснила, как зараженная чумой щука могла оказаться в Дону

Напомним, 30 октября в соцсетях появились снимки щуки со странными наростами на туловище. Рыбу поймали местные жители в реке Дон. Зоолог Регина Ерофеева рассказала RostovGazeta, чем могла быть больна эта рыба.

Ростовский зоолог Регина Ерофеева объясняет, что без проведения анализа тканей, точно установить, чем больна рыба невозможно.

«Визуально эти наросты похожи на чуму щук. Хотя пик заболеваний обычно приходится на нерест, который идет в марте–апреле. Некоторые особи можно обнаружить с признаками чумы летом и осенью», — поясняет эксперт.

Регина Ерофеева предположила, что наросты также могут быть вызваны микроскопическими существами микроспидиями.

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«Микроспоридиоз проявляется как раз язвами, на которых просматриваются кровянистые выделения. Он обычно поражает слабых особей щуки. Чтобы точно поставить щуке диагноз, нужно провести экспертизу», — добавляет эксперт.

Регина Ерофеева считает, что ничего странного в появлении зараженной щуки в Дону нет.

«Это их естественная среда обитания. Только зараженные рыбы очень редко попадают в руки человека. Обычно они довольно быстро погибают или значительно снижают активность», — объясняет зоолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, какая рыба появится в Азовском море.

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