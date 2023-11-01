Ближе к 2030-му: стало известно, когда в Ростове запустят скоростной трамвай

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Разработчики скоростного трамвая в Ростове заявили, что перевозку первых пассажиров начнут в 2027 году. Все же ветки планируется достроить в 2028 году.
Проект реализуется в четыре этапа. Сейчас в активной фазе находится первый. Он включает в себя строительство трамвайной линии из микрорайона Левенцовский до площади 5-го Донского Корпуса. Также в Левенцовке появится трамвайное депо.
Второй этап предполагает реконструкцию путей от пересечения Горького и Будённовского до Сельмаша. Оба этих этапа должны завершиться к 2027 году.
На третьем этапе трамвайные пути проложат и реконструируют от Станиславского по Ворошиловскому до Северного. Также этот этап включает в себя строительство депо на Орбитальной.
Наконец, четвёртый этап представляет собой обновление трамвайной линии от Привокзальной площади до разворотного кольца в районе госпиталя ветеранов войн и строительство трамвайных путей от Черевичкина до старого аэропорта Ростова.
Последние два этапа обещают завершить до конца 2028 года.
Ранее сообщалось, что в Ростове в новых трамваях появятся места для зарядки гаджетов и бесплатный Wi-Fi.