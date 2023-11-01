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Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

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Первые скоростные трамваи в Ростове обещают запустить в 2027 году

Ближе к 2030-му: стало известно, когда в Ростове запустят скоростной трамвай

1 ноября 2023, 16:17
Фото: 1MI
Первые скоростные трамваи в Ростове обещают запустить в 2027 году

Скоростной трамвай в Ростове запустят не раньше 2027 года

Первые скоростные трамваи в Ростове обещают запустить в 2027 году, сообщила компания «Синара».

Разработчики скоростного трамвая в Ростове заявили, что перевозку первых пассажиров начнут в 2027 году. Все же ветки планируется достроить в 2028 году.

Проект реализуется в четыре этапа. Сейчас в активной фазе находится первый. Он включает в себя строительство трамвайной линии из микрорайона Левенцовский до площади 5-го Донского Корпуса. Также в Левенцовке появится трамвайное депо.

Второй этап предполагает реконструкцию путей от пересечения Горького и Будённовского до Сельмаша. Оба этих этапа должны завершиться к 2027 году.

В Ростове-на-Дону показали, как будут выглядеть пути скоростного трамвая
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На третьем этапе трамвайные пути проложат и реконструируют от Станиславского по Ворошиловскому до Северного. Также этот этап включает в себя строительство депо на Орбитальной.

Наконец, четвёртый этап представляет собой обновление трамвайной линии от Привокзальной площади до разворотного кольца в районе госпиталя ветеранов войн и строительство трамвайных путей от Черевичкина до старого аэропорта Ростова.

Последние два этапа обещают завершить до конца 2028 года.

Ранее сообщалось, что в Ростове в новых трамваях появятся места для зарядки гаджетов и бесплатный Wi-Fi.

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