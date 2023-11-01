Более 4 тысяч жителей Сахалина получили высокотехнологичную медпомощь в 2023 году

«До этого мне уже проводили такую операцию на материке, а на днях врач всего за час совершил необходимые манипуляции. Мне сделали местную анестезию. Я ничего не чувствовал, но хирург комментировал каждый шаг и постоянно интересовался самочувствием. Хочется отметить, что коллектив здесь молодой, но при этом опытный. Поэтому на операцию я шел без страха», — поделился житель островного региона.