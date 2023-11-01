Денис Сафин: «Уральская Сталь» представила инновационную марку высокопрочной стали

Высокопрочной сталью чаще всего называют сплав железа и углерода, который может противостоять нагрузкам свыше 1000 МПа. Данная технология производства стали основана на введении в состав материала дополнительных легирующих элементов и применении термообработки — закалки с отпуском. На рынке присутствует большой выбор высокопрочных сталей, однако они, как правило, отличаются чрезмерной долей легирующих элементов, из-за чего имеют недостаточную пластичность, слишком большую чувствительность к трещинам и высокую стоимость.