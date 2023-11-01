Денис Сафин: «Уральская Сталь» представила инновационную марку высокопрочной стали

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:41
Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин подчеркнул, что в течение длительного времени предприятие занималось производством продукции, пользующейся повышенным спросом на внутреннем рынке. Лучше всего продавались трубные, мостовые, судостроительные, конструкционные марки стали. Однако сейчас компания разрабатывает и другие востребованные инновационные виды продукции, например плакированный (биметаллический) лист, криогенные, атмосферостойкие стали, пишет kommersant.ru.
К настоящему времени заказчикам уже отправлены первые партии стали марки WeldUS, предназначенной для нужд специализированного машиностроения, в том числе для производства крупногабаритной строительной техники. Планируется выпуск еще более прочного сплава под названием HardUS.
Высокопрочной сталью чаще всего называют сплав железа и углерода, который может противостоять нагрузкам свыше 1000 МПа. Данная технология производства стали основана на введении в состав материала дополнительных легирующих элементов и применении термообработки — закалки с отпуском. На рынке присутствует большой выбор высокопрочных сталей, однако они, как правило, отличаются чрезмерной долей легирующих элементов, из-за чего имеют недостаточную пластичность, слишком большую чувствительность к трещинам и высокую стоимость.
Сталь WeldUS отличается оптимально подобранным сочетанием химического состава и режимов закалки. Участок, на котором осуществляется термическая обработка листового проката, оборудован современными роликовыми нагревательными печами, ролико-закалочной машиной, закалочным прессом, листоправильными машинами, стеллажом-холодильником, также в цеху располагается зона для осмотра и зачистки металла. Благодаря современному оснащению производства компания может выпускать почти 30 тысяч тонн качественной высокопрочной стали ежемесячно.
Основные характеристики марки WeldUS комбината «Уральская Сталь» — впечатляющая прочность, ударная вязкость при минимальных температурах, отсутствие трещин на сгибах, хорошая свариваемость.
«Уральская Сталь» также работает над созданием криогенных и водородостойких сталей для трубопроводов, транспортирующих сжиженный природный газ и водородсодержащие газы, а также атмосферостойких и высокопрочных сталей для металлоконструкций. В планах — ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, направленных на расширение продуктовой линейки», — раскрыл детали работы над новыми материалами Денис Сафин.