«Единая Россия» готовит мероприятия ко Дню народного единства по всей стране

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В штабах общественной поддержки «Единой России», которые открыты в 28 регионах, запущена акция под названием «Россия — единая семья». В рамках этой акции активисты собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих из других регионов. Все подарки местного производства и отражают национальные особенности и региональные традиции.
На площадках штабов будут проводиться мастер-классы по приготовлению национальных блюд, кинопросмотры, этнопоказы. Также запланированы Фестиваль культуры народов России и фотовыставки, демонстрирующие достижения регионов и страны за последние годы.
В Московской области активисты и сторонники «Единой России» в День народного единства приготовят традиционные блюда национальных кухонь. В Богородском их затем передадут в военный госпиталь для бойцов СВО, проходящих реабилитацию.
В Иванове организуют второй спортивный фестиваль под названием «Кубок мужества и доблести», посвященный памяти участников СВО. В соревнованиях по карате примут участие 300 юных спортсменов из 11 регионов. Аналогичные спортивные мероприятия, фестивали ГТО и массовые зарядки также запланированы в ДНР, Кабардино-Балкарии, Башкортостане, Тамбовской и Липецкой областях.
В Анапе состоится молодежный фестиваль «Дружба народов» с концертной программой, а также спортивный фестиваль ГТО «Одна страна — одна команда». Из Краснодарского края активисты «Единой России» отправят в зону СВО почти 200 тонн гуманитарной помощи и навестят бойцов, находящихся на лечении в Новороссийском военном госпитале.
Волонтеры из Тульской области, представляющие «Единую Россию», посетят Левобережный район Мариуполя, шефство над которым взял этот регион. Они доставят мольберты и краски в школу искусств № 3 Мариуполя и передадут сладкие подарки и детские книги воспитанникам детского сада, который был восстановлен строителями из Тулы, информирует сайт er.ru.
Патриотические флешмобы запланированы в разных регионах, включая Нижегородскую, Воронежскую, Омскую, Амурскую и Оренбургскую области, а также ДНР. В Чечне, Калмыкии, Марий Эл, Костромской, Томской, Саратовской, Рязанской, Свердловской, Архангельской, Орловской и Волгоградской областях, на Чукотке и Камчатке пройдут автопробеги.
По словам донского депутата от «Единой России» Светланы Пискуновой, для жителей Ростовской области подготовлена обширная культурно-развлекательная программа, также партийцы навестят семьи мобилизованных участников СВО.
Как отметила депутат Законодательного Собрания Ростовской области, руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России» Д. А. Медведева Светлана Пискунова, День народного единства — это праздник, в который нужно не только хорошо отдохнуть, но и узнать что-то новое о своей стране и малой Родине.
«Запланированы музейные уроки и культурно-массовые мероприятия, гости которых узнают об истории Дона, о традициях живущих на нашей земле народов, ознакомятся с их культурой, обычаями, национальной кухней, одеждой, фольклором», — рассказала парламентарий.
Она добавила, что в День народного единства нельзя оставить без внимания и тех, кто защищает нашу Родину, выполняя боевые задачи в зоне СВО.
«Активисты „Единой России“, молодогвардейцы навестят семьи мобилизованных бойцов, помогут им по хозяйству, передадут продуктовые наборы, проконсультируют на тему получения выплат, если необходимо — помогут и в других вопросах», — отметила Светлана Пискунова.
Напомним, на Дону уже действует Центр помощи по вопросам СВО, который расположен на площадке региональной общественной приемной «Единой России». Также на базе общественных приемных партии запущена работа горячих линий по проблемным вопросам мобилизованных и членов их семей.