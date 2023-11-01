«Единая Россия» готовит мероприятия ко Дню народного единства по всей стране

Как отметила депутат Законодательного Собрания Ростовской области, руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России» Д. А. Медведева Светлана Пискунова, День народного единства — это праздник, в который нужно не только хорошо отдохнуть, но и узнать что-то новое о своей стране и малой Родине.