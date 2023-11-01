rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Эколог призвал ужесточать контроль над загрязнением рек в Ростове

Эколог призвал ужесточать контроль над загрязнением рек в Ростове

1 ноября 2023, 16:05
Фото: Midjourney
Эколог призвал ужесточать контроль над загрязнением рек в Ростове
Системы контроля надо устанавливать возле всех предприятий, которые предполагают опасность для природы и для людей, живущих рядом. Это позволит своевременно реагировать на сбросы отходов в реку, и не допустит массового нанесения вреда водоемам Ростова, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что обследование 18 километров реки Темерник сотрудниками регионального Росприроднадзора показало существенные превышения загрязняющих веществ.

Причиной загрязнения водоема, по информации межрегионального Управления Росприроднадзора, стали сточные воды с очистных сооружений, принадлежащих ООО «КЭСК». Причиненный водному объекту размер вреда оценили в 440,7 миллиона рублей.

«Мы постоянно слышим, как кого-то за загрязнение реки штрафуют на гигантские суммы. Но при этом не видим, чтобы кто-то отчитался о дальнейших проведенных компенсационных мерах — об оздоровлении водного объекта, об очистке реки, возможно — о вывозе зараженного ила. Большие штрафы куда-то уходят, а о реальных делах, ничего не известно», — отмечает эколог Алексей Лебедев.

От компании потребовали 440 млн за загрязнение реки Темерник в Ростове
Узнать подробнее
Сумма штрафа — более 440 миллионов рублей, по словам эксперта, достаточно весомая.Сумма штрафа — более 440 миллионов рублей, по словам эксперта, достаточно весомая.
Сумма штрафа — более 440 миллионов рублей, по словам эксперта, достаточно весомая.
Фото: 1MI

Сумма штрафа — более 440 миллионов рублей, по словам эксперта, достаточно весомая. Эколог делится мнением, что здесь вряд ли можно вести речь о «залповом сбросе». Возможно загрязнение реки происходило длительно. А, может, на предприятии произошла авария.

«Скорее всего, компания через суд будет оспаривать такой размер штрафа. Но такой штраф я считаю правильным решением. И даже порадуюсь, что наше контролирующее ведомство стало обращать внимание на загрязнение водоемов в Ростове. А нарушений в этом плане у нас хватает», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростовский водоканал повторно обязали выплатить 193 миллиона рублей за загрязнение Дона.

Более 5 млн рублей отсудили у компании за загрязнение реки в Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд обязал Ростовводоканал выплатить 193 миллиона рублей за загрязнение реки ДонЖители Морозовска обратились к президенту Путину из-за загрязнения реки БыстройПочти 200 млн рублей потребовали от Ростовводоканала за загрязнение реки Дон
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Природа#Штраф#Контроль#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Водоемы#Эколог#Предприятия#Сточные воды#Загрязнение рек
Подпишитесь
В Ростове снимают понтонный мост и жалуются на грязь и сырость в укрытиях
Сегодня, 16:26
Ближе к 2030-му: стало известно, когда в Ростове запустят скоростной трамвай
Сегодня, 16:17
Власти Израиля объявили в розыск семью из Ростова, которая попала в плен к ХАМАС
Сегодня, 15:59
Парикмахер заявил о росте цен на мужские стрижки в Ростове
Сегодня, 15:56
Комитет ОКН не принял проект реставрации мозаики в переходах Ростова
Сегодня, 15:24