Эколог призвал ужесточать контроль над загрязнением рек в Ростове

«Скорее всего, компания через суд будет оспаривать такой размер штрафа. Но такой штраф я считаю правильным решением. И даже порадуюсь, что наше контролирующее ведомство стало обращать внимание на загрязнение водоемов в Ростове. А нарушений в этом плане у нас хватает», — резюмирует эксперт.