Эколог призвал ужесточать контроль над загрязнением рек в Ростове

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Напомним, что обследование 18 километров реки Темерник сотрудниками регионального Росприроднадзора показало существенные превышения загрязняющих веществ.
Причиной загрязнения водоема, по информации межрегионального Управления Росприроднадзора, стали сточные воды с очистных сооружений, принадлежащих ООО «КЭСК». Причиненный водному объекту размер вреда оценили в 440,7 миллиона рублей.
«Мы постоянно слышим, как кого-то за загрязнение реки штрафуют на гигантские суммы. Но при этом не видим, чтобы кто-то отчитался о дальнейших проведенных компенсационных мерах — об оздоровлении водного объекта, об очистке реки, возможно — о вывозе зараженного ила. Большие штрафы куда-то уходят, а о реальных делах, ничего не известно», — отмечает эколог Алексей Лебедев.
Сумма штрафа — более 440 миллионов рублей, по словам эксперта, достаточно весомая. Эколог делится мнением, что здесь вряд ли можно вести речь о «залповом сбросе». Возможно загрязнение реки происходило длительно. А, может, на предприятии произошла авария.
«Скорее всего, компания через суд будет оспаривать такой размер штрафа. Но такой штраф я считаю правильным решением. И даже порадуюсь, что наше контролирующее ведомство стало обращать внимание на загрязнение водоемов в Ростове. А нарушений в этом плане у нас хватает», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростовский водоканал повторно обязали выплатить 193 миллиона рублей за загрязнение Дона.