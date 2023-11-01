«Это провокация»: в Ростовской еврейской общине рассказали о событиях в Махачкале

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Напомним, что 29 октября в международном аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки. СМИ сообщали, что поводом для них стала информация о прибытии в город рейса из Тель-Авива с еврейскими беженцами.
«Безусловно, это была провокация. Очень печально, что отдельные граждане — те, кто пришли в аэропорт, отреагировали на эту провокацию», — отмечает Михаил Потапов.
Председатель Ростовской еврейской общины подчеркивает, что подобное недопустимо в нашем государстве.
«Наше государство всегда отличалось межнациональным миром, согласием и дружбой. Я считаю, что уникальное богатство в виде многонациональностей — это самое дорогое, что есть. Это нужно хранить и приумножать. Поэтому я уверен, что в будущем, такое точно не повторится», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, что стало причиной массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.