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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

«Это провокация»: в Ростовской еврейской общине рассказали о событиях в Махачкале

«Это провокация»: в Ростовской еврейской общине рассказали о событиях в Махачкале

1 ноября 2023, 11:55
Фото: Администрация Главы Республики Дагестан
«Это провокация»: в Ростовской еврейской общине рассказали о событиях в Махачкале

В Ростовской еврейской общине рассказали о событиях в аэропорту Махачкалы

Председатель Ростовской еврейской общины Михаил Потапов сообщил корреспонденту RostovGazeta, что события в аэропорту Махачкалы — это результат спланированной провокации.

Напомним, что 29 октября в международном аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки. СМИ сообщали, что поводом для них стала информация о прибытии в город рейса из Тель-Авива с еврейскими беженцами.

«Безусловно, это была провокация. Очень печально, что отдельные граждане — те, кто пришли в аэропорт, отреагировали на эту провокацию», — отмечает Михаил Потапов.

Беспорядки происходят в Махачкале из-за слухов о прилете беженцев из Тель-Авива
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Председатель Ростовской еврейской общины подчеркивает, что подобное недопустимо в нашем государстве.Председатель Ростовской еврейской общины подчеркивает, что подобное недопустимо в нашем государстве.
Председатель Ростовской еврейской общины подчеркивает, что подобное недопустимо в нашем государстве.
Фото: Администрация Главы Республики Дагестан

Председатель Ростовской еврейской общины подчеркивает, что подобное недопустимо в нашем государстве.

«Наше государство всегда отличалось межнациональным миром, согласием и дружбой. Я считаю, что уникальное богатство в виде многонациональностей — это самое дорогое, что есть. Это нужно хранить и приумножать. Поэтому я уверен, что в будущем, такое точно не повторится», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, что стало причиной массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

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