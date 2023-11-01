«Это провокация»: в Ростовской еврейской общине рассказали о событиях в Махачкале

«Наше государство всегда отличалось межнациональным миром, согласием и дружбой. Я считаю, что уникальное богатство в виде многонациональностей — это самое дорогое, что есть. Это нужно хранить и приумножать. Поэтому я уверен, что в будущем, такое точно не повторится», — резюмирует собеседник.