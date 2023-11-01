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Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

В День народного единства в Ростове пройдет несколько тематических мероприятий

Флешмоб и концерты: власти Ростова заявили, что подготовили ко Дню народного единства

1 ноября 2023, 17:59
Фото: 1MI
В День народного единства в Ростове пройдет несколько тематических мероприятий

Власти Ростова рассказали, что подготовили ко Дню народного единства

В День народного единства в Ростове пройдет несколько тематических патриотических мероприятий, сообщили в администрации города.

В субботу, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. К патриотическому празднику власти подготовили несколько тематических мероприятий.

Так, в 11.00 в парке Революции пройдет патриотическая акция «Мы вместе». Акция с похожим названием — «Мы — едины!» — состоится в зоопарке Ростова с 12.00 до 14.00. В рамках нее запланированы мастер-классы и показательные кормления животных.

В парке 1 Мая в 16.00 начнется концерт «Под небом единым». Еще один патриотический концерт пройдет в культурно-досуговом центре на Садовой, 45.

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Помимо этого, в городском досуговом центре пройдет спортивный флешмоб «Мы едины».

Также весь день в городе будут раздавать флажки и ленты с российским триколором.

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