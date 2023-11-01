Флешмоб и концерты: власти Ростова заявили, что подготовили ко Дню народного единства

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
В субботу, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. К патриотическому празднику власти подготовили несколько тематических мероприятий.
Так, в 11.00 в парке Революции пройдет патриотическая акция «Мы вместе». Акция с похожим названием — «Мы — едины!» — состоится в зоопарке Ростова с 12.00 до 14.00. В рамках нее запланированы мастер-классы и показательные кормления животных.
В парке 1 Мая в 16.00 начнется концерт «Под небом единым». Еще один патриотический концерт пройдет в культурно-досуговом центре на Садовой, 45.
Помимо этого, в городском досуговом центре пройдет спортивный флешмоб «Мы едины».
Также весь день в городе будут раздавать флажки и ленты с российским триколором.
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