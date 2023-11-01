Флешмоб и концерты: власти Ростова заявили, что подготовили ко Дню народного единства

Так, в 11.00 в парке Революции пройдет патриотическая акция «Мы вместе». Акция с похожим названием — «Мы — едины!» — состоится в зоопарке Ростова с 12.00 до 14.00. В рамках нее запланированы мастер-классы и показательные кормления животных.