Климатолог Иошпа заявил, что тепло в Ростове побило рекорд 75-летней давности

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Климатолог Александр Иошпа заявил Ro.Today о побитом 1 ноября температурном рекорде в Ростове. Сегодня температура воздуха в городе превысила +21 градус. Ранее так тепло в ноябре в регионе было только в 1938 году. Год назад в Ростове 1 ноября столбики термометров едва поднялись до +7 градусов.
При этом эксперт отмечает, что аномалии в потеплении нет. Регион сейчас находится под воздействием тропического циклона. Уже через неделю в Ростов придут настоящие холода и осадки.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде в Ростове в начале ноября.