Климатолог Иошпа заявил, что тепло в Ростове побило рекорд 75-летней давности

Климатолог Александр Иошпа заявил Ro.Today о побитом 1 ноября температурном рекорде в Ростове. Сегодня температура воздуха в городе превысила +21 градус. Ранее так тепло в ноябре в регионе было только в 1938 году. Год назад в Ростове 1 ноября столбики термометров едва поднялись до +7 градусов.