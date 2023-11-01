rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

1 ноября в Ростове был побит температурный рекорд 75-летней давности

Климатолог Иошпа заявил, что тепло в Ростове побило рекорд 75-летней давности

1 ноября 2023, 17:21
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
1 ноября в Ростове был побит температурный рекорд 75-летней давности
1 ноября в Ростове был побит температурный рекорд 75-летней давности, заявил климатолог Александр Иошпа.

Климатолог Александр Иошпа заявил Ro.Today о побитом 1 ноября температурном рекорде в Ростове. Сегодня температура воздуха в городе превысила +21 градус. Ранее так тепло в ноябре в регионе было только в 1938 году. Год назад в Ростове 1 ноября столбики термометров едва поднялись до +7 градусов.

Жара и снег: синоптики сообщили об аномальной погоде в Ростовской области
Узнать подробнее

При этом эксперт отмечает, что аномалии в потеплении нет. Регион сейчас находится под воздействием тропического циклона. Уже через неделю в Ростов придут настоящие холода и осадки.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде в Ростове в начале ноября.

Читайте также:
В Ростове снимают понтонный мост и жалуются на грязь и сырость в укрытияхКомитет ОКН не принял проект реставрации мозаики в переходах РостоваВ Ростове-на-Дону показали, как будут выглядеть пути скоростного трамвая
#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#RostovGazeta#Александр Иошпа
Подпишитесь
В Ростове снимают понтонный мост и жалуются на грязь и сырость в укрытиях
Сегодня, 16:26
Ближе к 2030-му: стало известно, когда в Ростове запустят скоростной трамвай
Сегодня, 16:17
Эколог призвал ужесточать контроль над загрязнением рек в Ростове
Сегодня, 16:05
Власти Израиля объявили в розыск семью из Ростова, которая попала в плен к ХАМАС
Сегодня, 15:59
Парикмахер заявил о росте цен на мужские стрижки в Ростове
Сегодня, 15:56
Комитет ОКН не принял проект реставрации мозаики в переходах Ростова
Сегодня, 15:24