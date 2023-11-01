Количество зараженных коронавирусом резко растет в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
За это время в больницы попали 37 пациентов с подтвержденным диагнозом, а выздоровели 252 жителя Ростовской области. Согласно официальным данным, с 23 по 29 октября никто не умер от коронавируса.
Добавим, что неделей ранее зарегистрировали 294 заболевших, в больницу попали 21 человек. Получается, что количество заражений выросло на 24%.
Согласно последним данным, в стране госпитализировали за неделю 3,7 тысячи человек, этот показатель вырос на 19,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 регионах страны.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболевших ОРВИ в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.