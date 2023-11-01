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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Количество зараженных коронавирусом резко растет в Ростовской области

Количество зараженных коронавирусом резко растет в Ростовской области

1 ноября 2023, 09:34
Фото: Midjourney
Количество зараженных коронавирусом резко растет в Ростовской области

Количество заражений коронавирусом выросло на 24% в Ростовской области

В Ростовской области за неделю зарегистрировали 390 случаев заболевания коронавирусом, сообщает портал «Стопкоронавирус».

За это время в больницы попали 37 пациентов с подтвержденным диагнозом, а выздоровели 252 жителя Ростовской области. Согласно официальным данным, с 23 по 29 октября никто не умер от коронавируса.

Добавим, что неделей ранее зарегистрировали 294 заболевших, в больницу попали 21 человек. Получается, что количество заражений выросло на 24%.

В Ростовской области заболеваемость коронавирусом подскочила в три раза за месяц
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Согласно последним данным, в стране госпитализировали за неделю 3,7 тысячи человек, этот показатель вырос на 19,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 регионах страны.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболевших ОРВИ в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

#Коронавирус#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ОРВИ#Больница#Роспотребнадзор#Смерть#Заболевание#Госпитализация#Пациенты
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