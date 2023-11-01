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Published Сегодня, 15:24

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Updated Сегодня, 15:26

Комитет ОКН оставил без рассмотрения проектную документацию по реставрации мозаики в подземных переходах Ростова

Комитет ОКН не принял проект реставрации мозаики в переходах Ростова

1 ноября 2023, 15:24
Фото: rostovgazeta.ru
Комитет ОКН оставил без рассмотрения проектную документацию по реставрации мозаики в подземных переходах Ростова
Комитет ОКН оставил без рассмотрения проектную документацию по реставрации мозаичных панно в подземных переходах Ростова, сообщила пресс-служба учреждения.

Комитет ОКН заявил, что оставил без рассмотрения разработанный проект реставрации мозаичных панно в подземных переходах Ростова. Разработкой документа занималась ООО СНПРУ «Реставрация».

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«Представленная в комитет проектная документация на основании заявлений проектировщика возвращена и оставлена без рассмотрения. Проектные решения и методы реставрации мозаичных панно в пешеходных переходах в настоящее время не утверждены», — сообщили в комитете ОКН.

Что именно не устроило комитет в проектной документации, уточнять не стали. Однако добавили, что заказчик реставрации может в одностороннем порядке может привлечь к разработке проекта других экспертов-реставраторов.

Реставрация мозаики в подземных переходах Ростова вызывает много вопросов и дискуссий среди градозащитников и активистов. Они обращают внимание, что авторы проекта реконструкции не сделали акцента на историко-библиографические исследования мозаики, ее свойств, а также предложили технологию ремонта, при которой возможно утратить значительную часть панно, являющихся объектами ОКН. Кроме того, активисты и эксперты выступают против демонтажа мозаики со стен и замены исторического пола целиком.

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