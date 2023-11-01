Комитет ОКН не принял проект реставрации мозаики в переходах Ростова

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Комитет ОКН заявил, что оставил без рассмотрения разработанный проект реставрации мозаичных панно в подземных переходах Ростова. Разработкой документа занималась ООО СНПРУ «Реставрация».
«Представленная в комитет проектная документация на основании заявлений проектировщика возвращена и оставлена без рассмотрения. Проектные решения и методы реставрации мозаичных панно в пешеходных переходах в настоящее время не утверждены», — сообщили в комитете ОКН.
Что именно не устроило комитет в проектной документации, уточнять не стали. Однако добавили, что заказчик реставрации может в одностороннем порядке может привлечь к разработке проекта других экспертов-реставраторов.
Реставрация мозаики в подземных переходах Ростова вызывает много вопросов и дискуссий среди градозащитников и активистов. Они обращают внимание, что авторы проекта реконструкции не сделали акцента на историко-библиографические исследования мозаики, ее свойств, а также предложили технологию ремонта, при которой возможно утратить значительную часть панно, являющихся объектами ОКН. Кроме того, активисты и эксперты выступают против демонтажа мозаики со стен и замены исторического пола целиком.