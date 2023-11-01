Медикам в Ростовской области раздадут по 18 тыс рублей

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Эта выплата положена для медиков первичного звена, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты составляет от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей.
Сведения о сотрудниках должна подавать медицинская организация, работникам ничего делать не нужно. Деньги переведут на предоставленные реквизиты.
О сроках выплат пока информации нет.
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До этого стало известно, что в Ростовской области около 18,8 тысячи военных получают две пенсии.