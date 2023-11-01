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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Медикам в Ростовской области раздадут по 18 тыс рублей

Медикам в Ростовской области раздадут по 18 тыс рублей

1 ноября 2023, 10:29
Фото: rostovgazeta.ru
Медикам в Ростовской области раздадут по 18 тыс рублей

Медикам в Ростовской области пообещали спецвыплаты до 18,5 тыс рублей

В Ростовской области более 19 тысяч медиков получат специальную социальную выплату, сообщает в Telegram СФР по региону.

Эта выплата положена для медиков первичного звена, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты составляет от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей.

Сведения о сотрудниках должна подавать медицинская организация, работникам ничего делать не нужно. Деньги переведут на предоставленные реквизиты.

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О сроках выплат пока информации нет.

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До этого стало известно, что в Ростовской области около 18,8 тысячи военных получают две пенсии.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Медики
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