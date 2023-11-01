МегаФон обеспечил высокоскоростным интернетом 126 малых поселений Ростовской области

«Сегодня представить жизнь без телеком-услуг практически невозможно, поэтому для нас важно, чтобы каждый абонент в любой момент мог позвонить или выйти в Сеть, узнать новости или пообщаться с близкими. Даже если он живёт в небольшом удалённом населённом пункте, где мобильный интернет часто становится альтернативой фиксированной связи», — отметил технический руководитель Мегафона в Ростовской области Виталий Максимович.