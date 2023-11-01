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Published Сегодня, 11:45

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МегаФон обеспечил высокоскоростным интернетом 126 малых поселений Ростовской области

МегаФон обеспечил высокоскоростным интернетом 126 малых поселений Ростовской области

1 ноября 2023, 11:45
Фото: Shutterstock/Caftor / МегаФон
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Высокоскоростной интернет стал доступен абонентам МегаФона в 36 муниципальных районах региона.

Их жители могут за секунды скачивать тяжелые файлы, смотреть фильмы на смартфонах, пользоваться госуслугами, заказывать доставку еды и товаров, использовать другие сервисы, которые для многих стали частью повседневной жизни.

МегаФон охватил поселения численностью от 100 до 500 человек в Дубовском, Зерноградском, Мартыновском, Орловском, Ремонтненском, Тарасовском, Тацинском, Целинском, Цимлянском, Чертковском, Шолоховском и других районах. Благодаря высокоскоростному интернету жители могут за считанные секунды скачивать тяжёлые файлы, смотреть фильмы на смартфонах, пользоваться госуслугами, заказывать доставку еды и товаров, использовать другие повседневные сервисы.

Всего в зоне действия покрытия сети проживают более 50 тыс. человек, которым теперь доступны современные цифровые сервисы, в том числе технология VoLTE. Она позволяет разговаривать по телефону и одновременно пользоваться интернетом, при этом сохраняется высокое качество связи.

«Сегодня представить жизнь без телеком-услуг практически невозможно, поэтому для нас важно, чтобы каждый абонент в любой момент мог позвонить или выйти в Сеть, узнать новости или пообщаться с близкими. Даже если он живёт в небольшом удалённом населённом пункте, где мобильный интернет часто становится альтернативой фиксированной связи», — отметил технический руководитель Мегафона в Ростовской области Виталий Максимович.

Востребованность в услугах связи подтверждается активным ростом трафика в малых населённых пунктах. Так, по сравнению с сентябрём прошлого года он вырос на 16%, а средний расход передачи данных на одного абонента — на 10%. В крупных же городах этот показатель примерно вдвое ниже, предположительно, за счёт широкого распространения сети Wi-Fi.

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