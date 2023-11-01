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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Между Ростовом и Азовом станет больше электричек

Между Ростовом и Азовом станет больше электричек

1 ноября 2023, 08:28
Фото: 1MI
Между Ростовом и Азовом станет больше электричек

Между Ростовом и Азовом увеличится количество электричек с 4 ноября

Между Ростовом-на-Дону и Азовом увеличат число электропоездов с 4 ноября, говорится в группе «Ростов транспорт».

Электрички, которые отправляются по будням из Ростова-на-Дону в 15.03, станут ежедневными. Изменения вступят в силу с 4 ноября.

Добавим, что возвращаться в Ростов составы будут в 17.32.

Новые городские электрички свяжут отдаленные районы Ростова
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«Таким образом между Ростовом и Азовом будет не три, а четыре пары электричек, курсирующих ежедневно», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что новые городские электрички свяжут отдаленные районы Ростова. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого прямая электричка начала курсировать от Таганрога до Батайска с 16 октября.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Азов#Транспорт#Ростов
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