Между Ростовом и Азовом станет больше электричек

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Электрички, которые отправляются по будням из Ростова-на-Дону в 15.03, станут ежедневными. Изменения вступят в силу с 4 ноября.
Добавим, что возвращаться в Ростов составы будут в 17.32.
«Таким образом между Ростовом и Азовом будет не три, а четыре пары электричек, курсирующих ежедневно», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что новые городские электрички свяжут отдаленные районы Ростова. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого прямая электричка начала курсировать от Таганрога до Батайска с 16 октября.