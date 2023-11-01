На Ростовской АЭС успешно отработали навыки реагирования на нештатные ситуации

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В плановых учениях по ликвидации условной нештатной ситуации принял участие весь персонал Ростовской АЭС, находившийся на промплощадке, в том числе группы противоаварийного реагирования и нештатные формирования. В тренировке была задействована специализированная мобильная техника — передвижные узел связи, дизель-генераторы и насосные установки. Условная авария на энергоблоках была смоделирована на полномасштабных тренажёрах учебно-тренировочного подразделения. При этом никакие вмешательства в их работу не проводились.
Условный пожар на общеблочной резервной дизельной электростанции тушили 35 человек личного состава и пять единиц техники специального отдела №9 ФКГУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России», обеспечивающего пожарную безопасность объектов Ростовской АЭС.
«Такие учения в смоделированных экстремальных режимах мы проводим регулярно. Это делается для того, чтобы персонал, обеспечивая безопасность эксплуатации энергоблоков, был готов эффективно и слаженно работать в любых, самых сложных условиях», — отметил руководитель противоаварийной тренировки директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
Он также отметил, что энергоблоки №1, №2, №3 и №4 Ростовской АЭС во время тренировки работали в штатном режиме.