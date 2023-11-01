На Ростовской АЭС успешно отработали навыки реагирования на нештатные ситуации

В плановых учениях по ликвидации условной нештатной ситуации принял участие весь персонал Ростовской АЭС, находившийся на промплощадке, в том числе группы противоаварийного реагирования и нештатные формирования. В тренировке была задействована специализированная мобильная техника — передвижные узел связи, дизель-генераторы и насосные установки. Условная авария на энергоблоках была смоделирована на полномасштабных тренажёрах учебно-тренировочного подразделения. При этом никакие вмешательства в их работу не проводились.