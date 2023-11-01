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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 09:58

На Ростовской АЭС успешно отработали навыки реагирования на нештатные ситуации

На Ростовской АЭС успешно отработали навыки реагирования на нештатные ситуации

1 ноября 2023, 09:56
Фото: Ростовская АЭС
На Ростовской АЭС успешно отработали навыки реагирования на нештатные ситуации
Плановая противоаварийная тренировка с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям успешно прошла на Ростовской атомной электростанции в Волгодонске. Специалисты успешно отработали навыки реагирования на нештатные ситуации.

В плановых учениях по ликвидации условной нештатной ситуации принял участие весь персонал Ростовской АЭС, находившийся на промплощадке, в том числе группы противоаварийного реагирования и нештатные формирования. В тренировке была задействована специализированная мобильная техника — передвижные узел связи, дизель-генераторы и насосные установки. Условная авария на энергоблоках была смоделирована на полномасштабных тренажёрах учебно-тренировочного подразделения. При этом никакие вмешательства в их работу не проводились.

Фото: Ростовская АЭС

Условный пожар на общеблочной резервной дизельной электростанции тушили 35 человек личного состава и пять единиц техники специального отдела №9 ФКГУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России», обеспечивающего пожарную безопасность объектов Ростовской АЭС.

Фото: Ростовская АЭС

«Такие учения в смоделированных экстремальных режимах мы проводим регулярно. Это делается для того, чтобы персонал, обеспечивая безопасность эксплуатации энергоблоков, был готов эффективно и слаженно работать в любых, самых сложных условиях», — отметил руководитель противоаварийной тренировки директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Фото: Ростовская АЭС

Он также отметил, что энергоблоки №1, №2, №3 и №4 Ростовской АЭС во время тренировки работали в штатном режиме.

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