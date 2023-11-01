Неизвестные разгромили могилу зверски убитой девушки в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Мать убитой рассказала «КП-Ростов-на-Дону», что могила оказалась в ужасном состоянии, так как здесь устроили беспорядок и повредили памятник. В том числе вырвали железную табличку и бросили на землю.
«Всего неизвестные разгромили больше десяти могил. В результате было написано заявление в полицию», — сказано в сообщении.
Речь идет о могиле Татьяны Штанько, которая поехала к своему жениху, но у него так и не появилась. Девушку искали в течение трех месяцев, после чего ее тело нашли в лесу.
То, что неизвестные разрушили сразу несколько памятников на этом кладбище, подтвердил и глава администрации Зерноградского района Василий Панасенко. Для того, чтобы найти виновников разрушений, местные власти привлекли правоохранителей.
Тогда возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого.