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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:51

Неизвестные разгромили могилу зверски убитой девушки в Ростовской области

Неизвестные разгромили могилу зверски убитой девушки в Ростовской области

1 ноября 2023, 07:49
Фото: 1MI
Неизвестные разгромили могилу зверски убитой девушки в Ростовской области

Вандалы разгромили могилу убитой в Ростовской области Татьяны Штанько

В Ростовской области вандалы устроили погром на могиле, где похоронена убитая девушка, пишут СМИ.

Мать убитой рассказала «КП-Ростов-на-Дону», что могила оказалась в ужасном состоянии, так как здесь устроили беспорядок и повредили памятник. В том числе вырвали железную табличку и бросили на землю.

«Всего неизвестные разгромили больше десяти могил. В результате было написано заявление в полицию», — сказано в сообщении.

В Ростовской области вандалы уничтожили памятники на кладбище
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Мать убитой рассказала «КП-Ростов-на-Дону», что могила оказалась в ужасном состоянии, так как здесь устроили беспорядок и повредили памятникМать убитой рассказала «КП-Ростов-на-Дону», что могила оказалась в ужасном состоянии, так как здесь устроили беспорядок и повредили памятник
Мать убитой рассказала «КП-Ростов-на-Дону», что могила оказалась в ужасном состоянии, так как здесь устроили беспорядок и повредили памятник
Фото: «КП-Ростов-на-Дону»

Речь идет о могиле Татьяны Штанько, которая поехала к своему жениху, но у него так и не появилась. Девушку искали в течение трех месяцев, после чего ее тело нашли в лесу.

То, что неизвестные разрушили сразу несколько памятников на этом кладбище, подтвердил и глава администрации Зерноградского района Василий Панасенко. Для того, чтобы найти виновников разрушений, местные власти привлекли правоохранителей.

Тогда возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого.

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