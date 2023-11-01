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Published Сегодня, 08:39

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Updated Сегодня, 08:41

О чем просить святого Иоанна Рыльского в День памяти

О чем просить святого Иоанна Рыльского в День памяти

1 ноября 2023, 08:39
День памяти святого Иоанна Рыльского — время для молитв и просьб о защите от бед, благополучии и встрече с любимым человеком для одиноких.

Первого ноября православные христиане отмечают День памяти святого Иоанна Рыльского, который также известен как Иванов день. Этот святой был известен своей религиозностью и милосердием. Он родился в богатой семье, но после потери родителей свободно отказался от материальных благ и поселился в пещере, где проводил время в молитвах и занимался скотоводством.

Иоанн Рыльский считается заступником всех, кто работает на земле, и его просят о защите от стихийных бедствий. В этот день верующие приходят в церкви, чтобы помолиться святому Иоанну и попросить его о благополучии, урожае и защите от несчастий.

Ясновидящая Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как провести этот день правильно и о том, что просить святого Иоанна. Она подчеркнула, что Иванов день приходит в конце сельскохозяйственного года, когда природа готовится к зиме. В этот день нужно от всего сердца поблагодарить землю за ее щедрые дары. Важно помнить, что никаких работ на огородах не следует проводить в этот день.

Также Мишина подчеркнула, что Иванов день — время задуматься о добрых делах и оказывать помощь нуждающимся, как своим родным, так и незнакомцам. Она также добавила, что одинокие люди могут иметь возможность встретить свою вторую половинку в этот день, так как считается, что 1 ноября благоприятно для новых знакомств.

Наш предки верили, что стирать в этот день приведет к проблемам, а слишком громко шуметь и танцевать может разозлить святого. Также в этот светлый праздник необходимо избегать ругательств и злобы, так как все плохое вернется к отправителю. Настоятельно рекомендуется провести вечер в кругу семьи, накрыть стол сделанными летом домашними заготовками и поблагодарить святого за урожай.

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