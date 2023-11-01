О чем просить святого Иоанна Рыльского в День памяти

Ясновидящая Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как провести этот день правильно и о том, что просить святого Иоанна. Она подчеркнула, что Иванов день приходит в конце сельскохозяйственного года, когда природа готовится к зиме. В этот день нужно от всего сердца поблагодарить землю за ее щедрые дары. Важно помнить, что никаких работ на огородах не следует проводить в этот день.