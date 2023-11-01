Правительство РФ обратится в Генпрокуратуру из-за обмеления реки Дон

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Председатель палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума возьмет контроль проблему обмеления рек Дон и Волга. Он добавил, что ГД направит соответствующие обращения в правительство России и Генеральную прокуратуру.
Володин подчеркнул значимость проблемы, так как маловодье крупнейших российских рек затрагивает свыше 80 миллионов человек.
Ранее ученый Виктор Данилов-Данильян назвал реку Дон единственной мелеющей крупной рекой. Он добавил, что за последние 30 лет полноводность Дона сократилась почти на половину.