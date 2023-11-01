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В Госдуме взяли на контроль ситуацию с обмелением Дона и Волги

Правительство РФ обратится в Генпрокуратуру из-за обмеления реки Дон

1 ноября 2023, 17:56
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
В Госдуме взяли на контроль ситуацию с обмелением Дона и Волги

В Госдуме взяли на контроль ситуацию с обмелением Дона в Ростовской области

В Госдуме взяли на контроль ситуацию с обмелением Дона и Волги, сообщила пресс-служба российского парламента.

Председатель палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума возьмет контроль проблему обмеления рек Дон и Волга. Он добавил, что ГД направит соответствующие обращения в правительство России и Генеральную прокуратуру.

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Володин подчеркнул значимость проблемы, так как маловодье крупнейших российских рек затрагивает свыше 80 миллионов человек.

Ранее ученый Виктор Данилов-Данильян назвал реку Дон единственной мелеющей крупной рекой. Он добавил, что за последние 30 лет полноводность Дона сократилась почти на половину.

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#Общество#Россия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вячеслав Володин#Река Дон#RostovGazeta
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