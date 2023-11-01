«Они украли наш бизнес»: Carlsberg потерял завод в Ростовской области

Напомним, в июле стало известно, что Росимущество будет управлять ростовским пивоваренным заводом «Южная Заря 1974». Предприятие входит в группу «Балтика», ею владеет датский производитель пива Carlsberg Group. Компания после начала СВО решила покинуть российский рынок и выставила на продажу ростовский завод и еще несколько других предприятий в России.