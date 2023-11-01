«Они украли наш бизнес»: Carlsberg потерял завод в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Гендиректор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил о разрыве связей со своим российским бизнесом и отказе идти на сделку с властями РФ по узакониванию передачи доли Carlsberg в «Балтике» во временное управление Росимущества. Речь идет в том числе и о заводе компании в Ростовской области.
Carlsberg решил расторгнуть с «Балтикой» лицензионные соглашения на использование международных брендов, таких как — Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley's Garage.
«Нельзя не признать тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому узаконенный вид», — заявил Аруп-Андерсен.
Напомним, в июле стало известно, что Росимущество будет управлять ростовским пивоваренным заводом «Южная Заря 1974». Предприятие входит в группу «Балтика», ею владеет датский производитель пива Carlsberg Group. Компания после начала СВО решила покинуть российский рынок и выставила на продажу ростовский завод и еще несколько других предприятий в России.