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Published Сегодня, 14:10

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«Они украли наш бизнес»: Carlsberg потерял завод в Ростовской области

«Они украли наш бизнес»: Carlsberg потерял завод в Ростовской области

1 ноября 2023, 14:10
Фото: Pxhere
«Они украли наш бизнес»: Carlsberg потерял завод в Ростовской области

Carlsberg заявил, что у него украли бизнес в Ростовской области

Carlsberg заявил о разрыве связей со своим российским бизнесом, в том числе в Ростовской области, пишет Forbes.

Гендиректор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил о разрыве связей со своим российским бизнесом и отказе идти на сделку с властями РФ по узакониванию передачи доли Carlsberg в «Балтике» во временное управление Росимущества. Речь идет в том числе и о заводе компании в Ростовской области.

Carlsberg решил расторгнуть с «Балтикой» лицензионные соглашения на использование международных брендов, таких как — Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley's Garage.

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«Нельзя не признать тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому узаконенный вид», — заявил Аруп-Андерсен.

Напомним, в июле стало известно, что Росимущество будет управлять ростовским пивоваренным заводом «Южная Заря 1974». Предприятие входит в группу «Балтика», ею владеет датский производитель пива Carlsberg Group. Компания после начала СВО решила покинуть российский рынок и выставила на продажу ростовский завод и еще несколько других предприятий в России.

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