От компании потребовали 440 млн за загрязнение реки Темерник в Ростове

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
После жалоб людей на загрязнение реки была проведена проверка, которая подтвердила нарушения. Причиной назвали сточные воды с очистных сооружений, которые принадлежат «Коммунальной энерго-сервисной компании».
Анализ проб воды показал превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. А ущерб от этого оценили на сумму 440 миллионов рублей.
«В суд направили иск о взыскании суммы вреда, причиненного природе. ООО „КЭСК“ будет привлечено к ответственности за нарушением требований к охране водных объектов», — уточнили в управлении.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о радиации в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.