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От компании потребовали 440 млн за загрязнение реки Темерник в Ростове

От компании потребовали 440 млн за загрязнение реки Темерник в Ростове

1 ноября 2023, 10:36
Фото: rostovgazeta.ru
От компании потребовали 440 млн за загрязнение реки Темерник в Ростове

Более 440 млн руб хотят взыскать с компании за загрязнение Темерника в Ростове

В Ростове-на-Дону с «Коммунальной энерго-сервисной компании» хотят взыскать 440 миллионов рублей за загрязнение реки Темерник, сообщили в региональном управлении Росприроднадзора.

После жалоб людей на загрязнение реки была проведена проверка, которая подтвердила нарушения. Причиной назвали сточные воды с очистных сооружений, которые принадлежат «Коммунальной энерго-сервисной компании».

Анализ проб воды показал превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. А ущерб от этого оценили на сумму 440 миллионов рублей.

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«В суд направили иск о взыскании суммы вреда, причиненного природе. ООО „КЭСК“ будет привлечено к ответственности за нарушением требований к охране водных объектов», — уточнили в управлении.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о радиации в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Росприроднадзор#Роспотребнадзор#Материал RostovGazeta#Очистные сооружения#Сточные воды
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