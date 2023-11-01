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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Парикмахер заявил о росте цен на мужские стрижки в Ростове

Парикмахер заявил о росте цен на мужские стрижки в Ростове

1 ноября 2023, 15:56
Фото: 1MI
Парикмахер заявил о росте цен на мужские стрижки в Ростове

Парикмахер Еременко заявил о росте цен на мужские стрижки в Ростове в 2024 году

Цена на мужские стрижки в Ростове стала расти. Пока не везде, но тенденция очевидна. Ближе к Новому году стоимость поднимется в среднем на 10-15%, сообщил RostovGazeta мастер и директор барбершопа Иван Еременко.

Повышение цен на мужские стрижки эксперт объясняет подорожанием расходных материалов — средств для укладки прически, уходовой косметики, гелей для бритья и после бритья.

«Доллар повысился и цены на расходники подскочили вверх», — объясняет Иван Еременко.

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Однако мастера мужских причесок настроены оптимистично. Они не исключают определенный отток клиентов, полагая, что их будет незначительная часть.

«Многие мужчины, когда их все устраивает, идут на мастера. Для них даже место не имеет значения. Поэтому если на 200 рублей, в среднем, повысится цена на стрижки, а человек — приверженец своего мастера, думаю, он будет готов заплатить требуемую сумму», — делится мнением Еременко.

Ранее RostovGazeta выясняла, каким стрижкам отдают предпочтение ростовские мужчины.

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