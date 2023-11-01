Парикмахер заявил о росте цен на мужские стрижки в Ростове

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Повышение цен на мужские стрижки эксперт объясняет подорожанием расходных материалов — средств для укладки прически, уходовой косметики, гелей для бритья и после бритья.
«Доллар повысился и цены на расходники подскочили вверх», — объясняет Иван Еременко.
Однако мастера мужских причесок настроены оптимистично. Они не исключают определенный отток клиентов, полагая, что их будет незначительная часть.
«Многие мужчины, когда их все устраивает, идут на мастера. Для них даже место не имеет значения. Поэтому если на 200 рублей, в среднем, повысится цена на стрижки, а человек — приверженец своего мастера, думаю, он будет готов заплатить требуемую сумму», — делится мнением Еременко.
Ранее RostovGazeta выясняла, каким стрижкам отдают предпочтение ростовские мужчины.