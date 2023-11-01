Парикмахер заявил о росте цен на мужские стрижки в Ростове

«Многие мужчины, когда их все устраивает, идут на мастера. Для них даже место не имеет значения. Поэтому если на 200 рублей, в среднем, повысится цена на стрижки, а человек — приверженец своего мастера, думаю, он будет готов заплатить требуемую сумму», — делится мнением Еременко.