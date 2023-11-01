Продажи на маркетплейсах показывают двойной рост

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
По данным MPSTATS среди наиболее популярных категорий товаров наибольший рост в продажах демонстрируют нижнее белье, кремы, футболки, платья и брюки.
Рост продаж на маркетплейсах увеличивает не только денежные обороты, но и количество продавцов, осваивающих эти площадки. За год прирост продавцов составил 24%, при этом прирост активных продавцов (осуществивших хотя бы одну сделку) составил всего 12%.
Доля активных продавцов снизилась и в настоящее время составляет 69%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда их процент достигал 76. Средняя выручка активного селлера, наоборот, выросла на 18% до 553 тысяч рублей.
По данным аналитиков МТС Банка, более 80% всех продаж на маркетплейсах в третьем квартале 2023 года приходится на двух крупнейших лидеров рынка: Wildberries (58,4%) и Ozon (26,5%). Так же в пятерку вошли Яндекс — 6,1% от общего количества транзакций на маркетплейсах, AliExpress — 4,2% и Мегамаркет — 1,9%.
Самые большие средние чеки среди маркетплейсов в третьем квартале 2023 года зафиксированы на Lamoda — 23 200 рублей и Мегамаркете — 5400 рублей. На остальных маркетплейсах средний чек колеблется в диапазоне 1500-2300 рублей. Если рассматривать все маркетплейсы, то средний чек вырос в каждом примерно на 6% и составил 2100 рублей в денежном эквиваленте.
Для ведения бизнеса на маркетплейсах сегодня действуют выгодные предложения. В частности от МТС Банка — «Бизнес на маркетплейсах», которое включает решения как для начинающих продавцов с небольшим ассортиментом, так и для масштабного развития электронной коммерции.
Отметим, что проведенное исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка и сервиса аналитики маркетплейсов MPSTATS во всех регионах России за июль–сентябрь 2022 и 2023 годов.