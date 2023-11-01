Продажи на маркетплейсах показывают двойной рост

По данным аналитиков МТС Банка, более 80% всех продаж на маркетплейсах в третьем квартале 2023 года приходится на двух крупнейших лидеров рынка: Wildberries (58,4%) и Ozon (26,5%). Так же в пятерку вошли Яндекс — 6,1% от общего количества транзакций на маркетплейсах, AliExpress — 4,2% и Мегамаркет — 1,9%.