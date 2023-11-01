rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 13:37

Published 1 ноября, 13:37

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Ростовская область вошла в топ-3 по числу учителей в Летней цифровой школе Сбера

Ростовская область вошла в топ-3 по числу учителей в Летней цифровой школе Сбера

1 ноября 2023, 13:37
Фото: 1MI
Ростовская область вошла в топ-3 по числу учителей в Летней цифровой школе Сбера
Ростовская область попала в тройку российских регионов по количеству учителей, которых приняли в Летнюю цифровую школу Сбера.

Подошел к концу четвертый сезон проекта, за счет которого преподаватели вузов и ссузов могут пройти обучение для повышения квалификации, который провели Сбер и СберУниверситет,.

Больше всего участников курса оказалось из столицы, Санкт-Петербурга и Ростова. Успешно завершили обучение более 1 тысячи человек и практически все они намерены использовать полученную информацию в своей дальнейшей работе.

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что каждый год преподаватели из донского региона являются активными участниками этого проекта. Только в этом году их было около 100 человек.

«Лидером по числу обучающихся оказался ЮФУ. Часть образовательной миссии банка — помощь сотрудникам образовательных учреждений, так как они вносят большой вклад в профессиональный успех учеников. Преподавателям нужно помогать и давать им новые знания „, — подчеркнул Руслан Салимов.

В 2023 году предусмотрели восемь направлений — «Наука о данных», «Инжиниринг данных», «Разработка на Java», «Цифровые финансы и бизнес-модели», «Устойчивое развитие». Впервые в школе появились программы «Цифровые платформы и технологические тренды», «Риск-менеджмент в цифровую эпоху» и «Мягкие навыки».

Что касается самого масштабного, то им стала «Наука о данных», где обучились 500 человек. Самыми конкурентными оказались «Мягкие навыки» и «Цифровые финансы», так как отбор смогли пройти только 13% и 17% от общего числа зарегистрированных.

А треки «Цифровые финансы» и «Устойчивое развитие» получили самое большое количество положительных рецензий от тех, кто прошел обучение.

Добавим, что во время обучения применяли реальные кейсы. Участники получили новые знания по цифровым и бизнес-направлениям, а также их ознакомили с методами создания и запуска новейших технологий Сбера.

Подпишитесь
Политолог Сухарь: «Нужно прекратить борьбу с памятниками в Ростовской области»
Сегодня, 09:05
Дожди начнут заливать Ростовскую область с 1 декабря
Сегодня, 05:52
Холод и снегопад: что ждет ростовчан в первый день зимы
Сегодня, 06:47
Ростовские школы перешли на особый режим после угроз о терактах
Сегодня, 07:32
Глава администрации Волгодонска неожиданно уволился и закрыл соцсети
Сегодня, 07:34
«Защищала женщин»: Мариэтта Шагинян — первая феминистка Ростова и Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 07:38