Ростовская область вошла в топ-3 по числу учителей в Летней цифровой школе Сбера

Posted 1 ноября, 13:37
Published 1 ноября, 13:37
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Подошел к концу четвертый сезон проекта, за счет которого преподаватели вузов и ссузов могут пройти обучение для повышения квалификации, который провели Сбер и СберУниверситет,.
Больше всего участников курса оказалось из столицы, Санкт-Петербурга и Ростова. Успешно завершили обучение более 1 тысячи человек и практически все они намерены использовать полученную информацию в своей дальнейшей работе.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что каждый год преподаватели из донского региона являются активными участниками этого проекта. Только в этом году их было около 100 человек.
«Лидером по числу обучающихся оказался ЮФУ. Часть образовательной миссии банка — помощь сотрудникам образовательных учреждений, так как они вносят большой вклад в профессиональный успех учеников. Преподавателям нужно помогать и давать им новые знания „, — подчеркнул Руслан Салимов.
В 2023 году предусмотрели восемь направлений — «Наука о данных», «Инжиниринг данных», «Разработка на Java», «Цифровые финансы и бизнес-модели», «Устойчивое развитие». Впервые в школе появились программы «Цифровые платформы и технологические тренды», «Риск-менеджмент в цифровую эпоху» и «Мягкие навыки».
Что касается самого масштабного, то им стала «Наука о данных», где обучились 500 человек. Самыми конкурентными оказались «Мягкие навыки» и «Цифровые финансы», так как отбор смогли пройти только 13% и 17% от общего числа зарегистрированных.
А треки «Цифровые финансы» и «Устойчивое развитие» получили самое большое количество положительных рецензий от тех, кто прошел обучение.
Добавим, что во время обучения применяли реальные кейсы. Участники получили новые знания по цифровым и бизнес-направлениям, а также их ознакомили с методами создания и запуска новейших технологий Сбера.