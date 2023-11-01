Ростовский ученый заявил об обвале древнего некрополя на дно Таганрогского залива

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
В Ростовской области Беглицкий некрополь может обвалиться на дно Таганрогского залива. Уникальный объект принадлежит скифскому периоду и относится к ОКН федерального значения.
На научной конференции младший научный сотрудник ЮНЦ РАН Михаил Русаков заявил, что некрополь расположен в небезопасной части берега, которая подвергается интенсивному воздействию абразионных процессов.
Археолог предупредил, что в ближайшие пять лет из-за обвала береговой зоны может быть утеряно более тысячи квадратных метров территории некрополя.
Ранее ученые предупредили, что Азовское море вскоре может стать частью Черного из-за катастрофического осолонения.