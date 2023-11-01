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Беглицкий некрополь может обвалиться на Дно Таганрогского залива в Ростовской области

Ростовский ученый заявил об обвале древнего некрополя на дно Таганрогского залива

1 ноября 2023, 16:59
Фото: 1MI
Беглицкий некрополь может обвалиться на Дно Таганрогского залива в Ростовской области

Ростовский ученый заявил об обвале древнего некрополя в Таганрогский залив

Беглицкий некрополь может обвалиться на Дно Таганрогского залива в Ростовской области, заявил археолог Михаил Русаков.

В Ростовской области Беглицкий некрополь может обвалиться на дно Таганрогского залива. Уникальный объект принадлежит скифскому периоду и относится к ОКН федерального значения.

На научной конференции младший научный сотрудник ЮНЦ РАН Михаил Русаков заявил, что некрополь расположен в небезопасной части берега, которая подвергается интенсивному воздействию абразионных процессов.

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Археолог предупредил, что в ближайшие пять лет из-за обвала береговой зоны может быть утеряно более тысячи квадратных метров территории некрополя.

Ранее ученые предупредили, что Азовское море вскоре может стать частью Черного из-за катастрофического осолонения.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрогский залив#RostovGazeta
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