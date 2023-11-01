Сахалинская область вошла в Топ-10 победителей чемпионата «Абилимпикс» — 2023

«Ежегодно в Сахалинской области растет количество желающих принять участие в Национальном чемпионате „Абилимпикс“ и это очень радует. Они растут профессионально и среди них есть целеустремленные ребята, которые ставят целью победить в финале Всероссийского этапа. Наши участники искренне хотят стать профессионалами и стать востребованными специалистами, а наша задача сделать так, чтобы они смогли реализоваться на островах», — подчеркнула министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.