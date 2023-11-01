Семь детей пострадали на электросамокатах в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Он рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что в ДТП пострадали семеро подростков. По его словам, в 2022 году произошла смертельная авария.
«Выезжая на проезжую часть, владельцы самокатов не беспокоятся о наличии шлемов, налокотников и наколенников. Так, в 2022 году ростовчанин ехал по центру города на небольшой скорости и попал в ДТП, в котором погиб», — уточнил собеседник.
Он добавил, что необходимо ввести ограничения на передвижение на этом виде транспорта.
Напомним, что в Ростовской области с начала 2023 года в ДТП погибли почти 400 граждан. Материал на эту тему читайте по ссылке.