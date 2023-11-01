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Published Сегодня, 12:29

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Updated Сегодня, 12:31

Семь детей пострадали на электросамокатах в Ростовской области

Семь детей пострадали на электросамокатах в Ростовской области

1 ноября 2023, 12:29
Фото: ГИБДД по РО
Семь детей пострадали на электросамокатах в Ростовской области

В Ростовской области произошло 17 ДТП с электросамокатами в 2023 году

В Ростовской области с начала года зарегистрировали 17 аварий с участием электросамокатов, сообщил представитель регионального УГИБДД Александр Мухин.

Он рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что в ДТП пострадали семеро подростков. По его словам, в 2022 году произошла смертельная авария.

«Выезжая на проезжую часть, владельцы самокатов не беспокоятся о наличии шлемов, налокотников и наколенников. Так, в 2022 году ростовчанин ехал по центру города на небольшой скорости и попал в ДТП, в котором погиб», — уточнил собеседник.

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Он добавил, что необходимо ввести ограничения на передвижение на этом виде транспорта.

Напомним, что в Ростовской области с начала 2023 года в ДТП погибли почти 400 граждан. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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