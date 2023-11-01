Семь детей пострадали на электросамокатах в Ростовской области

«Выезжая на проезжую часть, владельцы самокатов не беспокоятся о наличии шлемов, налокотников и наколенников. Так, в 2022 году ростовчанин ехал по центру города на небольшой скорости и попал в ДТП, в котором погиб», — уточнил собеседник.