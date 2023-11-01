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Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

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Updated Сегодня, 05:29

Водители рассказали о серьезной пробке на М-4 «Дон» из-за аварии утром 1 ноября

Серьезная пробка появилась на М-4 «Дон» из-за аварии в Ростовской области

1 ноября 2023, 05:24
Фото: 1MI

Водители рассказали о серьезной пробке на М-4 «Дон» из-за аварии утром 1 ноября

В Ростовской области из-за аварии на трассе м-4 «Дон» появилась пробка, сообщили водители в соцсетях.

Они рассказали, что аварийная ситуация произошла в районе моста в направлении Ростова-на-Дону, где сейчас делают ремонт. По словам водителей, здесь по неизвестной причине автомобиль вылетел с дороги.

«Сейчас собирается пробка, будьте внимательны», — предупредили водителей. Согласно данным онлайн-карт, длина пробки в сторону Ростова-на-Дону превышает уже четыре километра.

В Ростове назвали улицы, где чаще всего появляются пробки
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Добавим, что транспортные проблемы появились недалеко от Каменска-Шахтинского. Далее на участках трассы все свободно и заторов нет.

Ранее в Ростове назвали улицы, где чаще всего появляются пробки. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорога#Каменск-Шахтинский#Авария#Пробка#Ремонт#Последние новости Ростова на сегодня#Улицы#Транспортные проблемы#Внимательность
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