Серьезная пробка появилась на М-4 «Дон» из-за аварии в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Они рассказали, что аварийная ситуация произошла в районе моста в направлении Ростова-на-Дону, где сейчас делают ремонт. По словам водителей, здесь по неизвестной причине автомобиль вылетел с дороги.
«Сейчас собирается пробка, будьте внимательны», — предупредили водителей. Согласно данным онлайн-карт, длина пробки в сторону Ростова-на-Дону превышает уже четыре километра.
Добавим, что транспортные проблемы появились недалеко от Каменска-Шахтинского. Далее на участках трассы все свободно и заторов нет.
Ранее в Ростове назвали улицы, где чаще всего появляются пробки. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.