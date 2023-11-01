Синоптики обещают слишком жаркую погоду в ноябре в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Она рассказала 161.ру, что первая декада ноября будет относительно теплой, но возможны осадки. Ночью температура может колебаться от +10 до +15 градусов, иногда опускаясь до +6. Однако на севере региона в начале месяца она опустится до +1 градуса. Дневная температура составит +14…+19 градусов, а на юге в первых числах до 23 градусов.
Назарова отметила, что после этого температура начнет падать, поэтому днем она составит от 11 до 19 градусов. Во вторую декаду месяца температура может упасть ближе к нулю градусов.
Отмечается, что в ночное время возможны заморозки до минус одного градуса.
Ранее жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре.