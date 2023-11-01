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Published Сегодня, 09:01

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Updated Сегодня, 09:03

Синоптики обещают слишком жаркую погоду в ноябре в Ростовской области

Синоптики обещают слишком жаркую погоду в ноябре в Ростовской области

1 ноября 2023, 09:01
Фото: Midjourney
Синоптики обещают слишком жаркую погоду в ноябре в Ростовской области

Синоптик Назарова заявила о теплой погоде в ноябре в Ростовской области

В Ростовской области в ноябре сохранится теплая погода, а температура будет выше нормы, сообщила представитель Ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.

Она рассказала 161.ру, что первая декада ноября будет относительно теплой, но возможны осадки. Ночью температура может колебаться от +10 до +15 градусов, иногда опускаясь до +6. Однако на севере региона в начале месяца она опустится до +1 градуса. Дневная температура составит +14…+19 градусов, а на юге в первых числах до 23 градусов.

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Назарова отметила, что после этого температура начнет падать, поэтому днем она составит от 11 до 19 градусов. Во вторую декаду месяца температура может упасть ближе к нулю градусов.

Отмечается, что в ночное время возможны заморозки до минус одного градуса.

Ранее жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре.

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