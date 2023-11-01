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Похолодания обещают синоптики в начале ноября в Ростове-на-Дону

Синоптики рассказали, какая погода будет в начале ноября в Ростове-на-Дону

1 ноября 2023, 04:51
Фото: 1MI

Похолодания обещают синоптики в начале ноября в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в начале ноября может похолодать и средняя температура составит 17 градусов, сообщили синоптики.

В среду, 1 ноября, температура составит 20 градусов и будет облачно. В ночь на четверг пройдут дожди, а температура опустится до 12 градусов.

В дневное время столбики термометров покажут 17 градусов, а осадки должны прекратиться. Но может увеличиться скорость ветра.

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В пятницу прогнозируют дождливую погоду, максимальная температура составит 13 градусов. Осадки должны прекратиться ближе к вечеру.

В субботу, 5 ноября, будет облачная погода с температурой 15 градусов. В следующие три дня она составит около 17 градусов.

Ранее жителям донского региона назвали даты магнитных бурь в ноябре.

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