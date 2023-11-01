Синоптики рассказали, какая погода будет в начале ноября в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:56
В среду, 1 ноября, температура составит 20 градусов и будет облачно. В ночь на четверг пройдут дожди, а температура опустится до 12 градусов.
В дневное время столбики термометров покажут 17 градусов, а осадки должны прекратиться. Но может увеличиться скорость ветра.
В пятницу прогнозируют дождливую погоду, максимальная температура составит 13 градусов. Осадки должны прекратиться ближе к вечеру.
В субботу, 5 ноября, будет облачная погода с температурой 15 градусов. В следующие три дня она составит около 17 градусов.
Ранее жителям донского региона назвали даты магнитных бурь в ноябре.