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В Морозовске сиротам дали квартиры в доме, который может обрушиться

Сиротам в Ростовской области дали квартиры в доме без фундамента

1 ноября 2023, 11:57
Фото: 1MI
В Морозовске сиротам дали квартиры в доме, который может обрушиться
В Ростовской области возбудили уголовное дело после передачи сиротам непригодных для проживания квартир, сообщили в региональном УСКР.

В СМИ появилась информация, что около 10 лет назад сироты получили квартиры, в которых нельзя жить. Они находятся в многоквартирном доме на улице Пламя Революции в Морозовске.

«Дом построен из некачественного материала без фундамента и существует угроза его разрушения. После этого провели проверку и теперь возбудили уголовное дело», — уточнили в Следкоме.

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Отмечается, что во время расследования будут установлены должностные лица администрации, чьи действия повлекли нарушение прав и законных интересов граждан.

Ранее сироте в Ростовской области выдали жилье в десятке километров от места учебы.

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