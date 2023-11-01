Сиротам в Ростовской области дали квартиры в доме без фундамента

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В СМИ появилась информация, что около 10 лет назад сироты получили квартиры, в которых нельзя жить. Они находятся в многоквартирном доме на улице Пламя Революции в Морозовске.
«Дом построен из некачественного материала без фундамента и существует угроза его разрушения. После этого провели проверку и теперь возбудили уголовное дело», — уточнили в Следкоме.
Отмечается, что во время расследования будут установлены должностные лица администрации, чьи действия повлекли нарушение прав и законных интересов граждан.
Ранее сироте в Ростовской области выдали жилье в десятке километров от места учебы.