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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Стало известно, как ростовчанка оказалась в плену у ХАМАС

Стало известно, как врач из Ростова Ирина Татти оказалась в плену у ХАМАС

1 ноября 2023, 06:36
Фото: Midjourney
Стало известно, как ростовчанка оказалась в плену у ХАМАС
Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Татти переехала в Израиль и оказалась в заложниках у ХАМАС, сообщили СМИ.

По информации Donday, в плену оказались 73-летняя пенсионерка из Ростова, ее дочь и внук. Говорится, что это произошло три недели назад.

«Татти в течение 15 лет работала фтизиатром, а после выхода на пенсию переехала к дочери в Израиль. Они жили рядом с сектором Газа», — пишет издание.

ХАМАС захватил в плен фтизиатра из Ростова Ирину Татти, переехавшую в Израиль
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Отмечается, что зятя женщины убили и похороны состоялись 31 октября. О том, где именно находится пенсионерка, пока информации нет.

Добавим, что официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Ранее релокант из Ростова рассказал об обстановке в Израиле. Материал на эту тему можно прочитать по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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