Стало известно, как врач из Ростова Ирина Татти оказалась в плену у ХАМАС

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
По информации Donday, в плену оказались 73-летняя пенсионерка из Ростова, ее дочь и внук. Говорится, что это произошло три недели назад.
«Татти в течение 15 лет работала фтизиатром, а после выхода на пенсию переехала к дочери в Израиль. Они жили рядом с сектором Газа», — пишет издание.
Отмечается, что зятя женщины убили и похороны состоялись 31 октября. О том, где именно находится пенсионерка, пока информации нет.
Добавим, что официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Ранее релокант из Ростова рассказал об обстановке в Израиле. Материал на эту тему можно прочитать по ссылке.