rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Стоянку машин запретили в переулке Крепостном в Ростове-на-Дону с 1 ноября

Стоянку машин запретили на двух улицах в Ростове-на-Дону

1 ноября 2023, 05:49
Фото: 1MI

Стоянку машин запретили в переулке Крепостном в Ростове-на-Дону с 1 ноября

В Ростове-на-Дону на участках переулков Продольный и Крепостной запретили стоянку автомобилей, сообщили в городской администрации.

Ограничения ввели со среды, 1 ноября, для повышения пропускной способности улицы. Теперь здесь нельзя останавливаться и оставлять автомобили.

Речь идет о переулке Продольном на участке от Закруткина до Советской, по западной стороне. Также это коснулось переулка Крепостной от Социалистической до Петровской.

Стоянку и парковку машин запретили на двух улицах в центре Ростова
Узнать подробнее

Ограничения касаются всех видов транспорта.

Ранее в Ростове назвали улицы, где чаще всего появляются пробки. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого стали известны топ-5 правил ПДД, которые водители Ростовской области нарушают чаще всего.

Читайте также:
На М-4 в Ростовской области движение в сторону Москвы остановилось из-за ДТПДвижение частично ограничили на трассе «Ростов — Таганрог»В Ростовской области изменят схему движения на участке трассы Р-280 «Новороссия»
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пробки#Транспорт#Ограничения
Подпишитесь
Волк в цирке не выступает: как относятся к животным в индустрии развлечений Ростова
31 октября, 20:59
Стало известно, как врач из Ростова Ирина Татти оказалась в плену у ХАМАС
Сегодня, 06:36
Неизвестные разгромили могилу зверски убитой девушки в Ростовской области
Сегодня, 07:49
Серьезная пробка появилась на М-4 «Дон» из-за аварии в Ростовской области
Сегодня, 05:24
В Ростове ищут мужчину за попытку сжечь здание коктейлем Молотова
Сегодня, 07:30
Краевед Багдыков рассказал, как композитор Михаил Гнесин жил и творил в Ростове
31 октября, 12:18