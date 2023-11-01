Стоянку машин запретили на двух улицах в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Ограничения ввели со среды, 1 ноября, для повышения пропускной способности улицы. Теперь здесь нельзя останавливаться и оставлять автомобили.
Речь идет о переулке Продольном на участке от Закруткина до Советской, по западной стороне. Также это коснулось переулка Крепостной от Социалистической до Петровской.
Ограничения касаются всех видов транспорта.
Ранее в Ростове назвали улицы, где чаще всего появляются пробки. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого стали известны топ-5 правил ПДД, которые водители Ростовской области нарушают чаще всего.