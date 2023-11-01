Tele2 делает подписку MiXX бесплатной для всех

За год — с сентября 2022 по сентябрь 2023 года — количество подключившихся к подписке MiXX увеличилось более чем в три раза. Tele2 запустила уникальный продукт MiXX в марте 2022 года: пользователи самостоятельно могут выбрать размер подписки. С октября прошлого года клиенты могут «сконструировать» наполнение под свои потребности.