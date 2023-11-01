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Тело зверски убитой женщины нашли в лесу в Таганроге

Тело зверски убитой женщины нашли в лесу в Таганроге

1 ноября 2023, 07:39
Фото: 1MI
Тело зверски убитой женщины нашли в лесу в Таганроге

В Таганроге обнаружили тело убитой женщины

В Ростовской области в лесу обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти, сообщает Telegram-канал «Таганрог. Происшествия».

По информации канала, очевидцы нашли тело в лесополосе у Бакинского моста в Таганроге. Они рассказали, что на нем были ножевые ранения, а рот закрыли скотчем.

«Очевидцы вызвали полицию, сообщив о страшной находке», — пишет канал. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Стали известны подробности жестокого убийства в квартире в Ростове
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Отмечается, что сейчас идет розыск подозреваемого в убийстве. По информации канала, женщина могла распивать алкоголь в компании нескольких человек, после чего и было совершено преступление.

Ранее стали известны подробности жестокого убийства в квартире в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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