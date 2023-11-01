Тело зверски убитой женщины нашли в лесу в Таганроге

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
По информации канала, очевидцы нашли тело в лесополосе у Бакинского моста в Таганроге. Они рассказали, что на нем были ножевые ранения, а рот закрыли скотчем.
«Очевидцы вызвали полицию, сообщив о страшной находке», — пишет канал. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Отмечается, что сейчас идет розыск подозреваемого в убийстве. По информации канала, женщина могла распивать алкоголь в компании нескольких человек, после чего и было совершено преступление.
Ранее стали известны подробности жестокого убийства в квартире в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.