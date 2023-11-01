В Минздраве рассказали о состоянии здоровья отравившихся в Подмосковье кадетов

В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области рассказали NEWS.ru о массовом отравлении учащихся кадетской школы-интерната в Луховицах. Сообщается, что медицинская помощь потребовалась 22 кадетам, 19 из которых отправили в медучреждения, еще трое были осмотрены медиками на месте.

Как пишет NEWS.ru, ссылаясь на Минздрав по региону, состояние пострадавших медики оценивают как удовлетворительное. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего в образовательном учреждении. Согласно предварительной версии, отравление вызвала ротавирусная инфекция. Следователи планируют допросить как кадетов, так и руководство заведения. В Telegram-канале SHOT появилась новость об отправившихся 20 воспитанниках кадетской Дединовской школы, на базе которой функционирует интернат «Орел». Симптомами отравления стали жар, тошнота, рвота. По сведениям канала, с подозрением на ротавирусную инфекцию госпитализировали 20 мальчиков подросткового возраста.