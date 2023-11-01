В Минздраве рассказали о состоянии здоровья отравившихся в Подмосковье кадетов

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Как пишет NEWS.ru, ссылаясь на Минздрав по региону, состояние пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего в образовательном учреждении. Согласно предварительной версии, отравление вызвала ротавирусная инфекция. Следователи планируют допросить как кадетов, так и руководство заведения.
В Telegram-канале SHOT появилась новость об отправившихся 20 воспитанниках кадетской Дединовской школы, на базе которой функционирует интернат «Орел». Симптомами отравления стали жар, тошнота, рвота. По сведениям канала, с подозрением на ротавирусную инфекцию госпитализировали 20 мальчиков подросткового возраста.