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Published Сегодня, 07:30

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Updated Сегодня, 07:32

В Ростове ищут мужчину за попытку сжечь здание коктейлем Молотова

В Ростове ищут мужчину за попытку сжечь здание коктейлем Молотова

1 ноября 2023, 07:30
Фото: Pxhere
В Ростове ищут мужчину за попытку сжечь здание коктейлем Молотова

В Ростове ищут мужчину, бросившего коктейль Молотова в здание на Подъездной

В Ростове-на-Дону продолжается розыск мужчины, который пытался сжечь здание, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, неизвестный вечером во вторник, 1 ноября, бросил коктейль Молотова в дом. После этого он сразу убежал и задержать его пока не удалось.

«Подозреваемый был одет в темную крутку и черную кепку. На месте нашли смятую пластиковую бутылку с остатками горючего», — уточнил канал.

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В Ростове ищут мужчину за попытку сжечь здание коктейлем Молотова
Видео: ТГ don_mash

Отмечается, что мотивы мужчины пока остаются неизвестными. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее подростка осудили в Ростове-на-Дону за попытку поджечь здание военкомата. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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