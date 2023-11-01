В Ростове ищут мужчину за попытку сжечь здание коктейлем Молотова

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
По информации канала, неизвестный вечером во вторник, 1 ноября, бросил коктейль Молотова в дом. После этого он сразу убежал и задержать его пока не удалось.
«Подозреваемый был одет в темную крутку и черную кепку. На месте нашли смятую пластиковую бутылку с остатками горючего», — уточнил канал.
Отмечается, что мотивы мужчины пока остаются неизвестными. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее подростка осудили в Ростове-на-Дону за попытку поджечь здание военкомата. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.